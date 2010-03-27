Home Federazione Italiana Rugby Europei Under 18: Francia vs Italia

Europei Under 18: Francia vs Italia

di Redazione 27/03/2010

Massimo Brunello, responsabile della Nazionale Italiana Under 18, ha annunciato oggi la formazione che affronterà domani sera alle 18.30 i pari età della Francia a Casale sul Sile nei quarti di finale dei Campionati Europei FIRA di categoria iniziati oggi in Veneto, che per la quarta volta ospita la rassegna continentale giovanile. La Francia si presenta ai nastri di partenza dopo aver vinto le ultime tre edizioni dell’Europeo e con un cammino stagionale sin qui positivo: i transalpini hanno battuto la Scozia 34-26 e il Giappone 25-24, travolto la Polonia 95-0 e subito solo una sola sconfitta dall'Inghilterra in avvio di stagione (16-33) mentre gli Azzurrini, dopo una brutta sconfitta in dicembre a Dublino (60-3), hanno tenuto testa brillantemente proprio all’Inghilterra (12-28) il 6 marzo scorso a Calvisano nelle prime due giornate dell’RBS 6 Nazioni. “Sappiamo che quello di domani contro la Francia sarà un impegno molto duro – dice il tecnico dell’Italia U18 Brunello – ma vogliamo affrontare la partita con il giusto atteggiamento, consapevoli delle difficoltà ma decisi a fare la nostra partita. Ci siamo preparati bene e andiamo in campo per essere competitivi sino al fischio finale, come abbiamo fatto con l’Inghilterra, pronti a volgere l’incontro a nostro favore se ne avremo le possibilità. La Francia è una squadra di alto livello, credo sia seconda alla sola Inghilterra, giocare subito con loro è importante per la nostra crescita, per migliorare in vista delle prossime due partite di questo Europeo e delle sfide a Scozia e Galles che, in aprile a Llandovery, chiuderanno il nostro 6 Nazioni”. Per il quarto di finale di domani contro la Francia, Brunello ha confermato per quattordici quindicesimi la squadra schierata a Calvisano contro l’Inghilterra. Unica novità all’ala, dove Alessandro Tartaglia dell’AlmavivA UR Capitolina prende il posto di Alessio Altieri del Sannio. ITALIA 15 Alex MORSELLINO (Petrarca Padova) 14 Alessandro TARTAGLIA (AlmavivA UR Capitolina)*** 13 Giulio BISEGNI (Rugby Frascati) 12 Timi ENODEH (AlmavivA UR Capitolina)*** 11 Lorenzo VOLPI (Plusvalore Gran Parma)** 10 Ippolito Andrea MENNITI (Roccia Rubano) 9 Guido CALABRESE (Rugby Benevento)*** 8 Federico CONFORTI (Petrarca Padova)* - capitano 7 Mirko MONFRINO (MPS Viadana)** 6 Andrea DE MARCHI (Rovigo Junior) 5 Alfio Luca MAMMANA (Amatori Catania)*** 4 Domenico GRASSOTTI (Rugby Academy)** 3 Antonio BRANDOLINI (Ferla L’Aquila)*** 2 Giovanni MAISTRI (Cammi Calvisano)** 1 Talal Masoo RATHORE (Ferla L’Aquila) a disposizione 16 Giovanni SCALVI (Rugby Rovato)** 17 Filippo GIURIATTI (Petrarca Padova) 18 Cesare BERTON (Petrarca Padova) 19 Matteo FERRO (Femi-CZ Rovigo) 20 Alessandra BERETTA (Rugby Academy) 21 Giacomo BERTIROTTI (Banco di San Giorgio Cus Genova) 22 Alessandro IACOLUCCI (AlmavivA UR Capitolina)*** 23 Carlo CANNA (Rugby Benevento) 24 Andrea BONDONNO (Rugby Union 96)** 25 Marco LETIZIA (Plusvalore Gran Parma)** 26 Alessio ALTIERI (Unione Rugby Sannio)*** *Membro dell'Accademia Federale Nord Est **Membro dell'Accademia Federale Nord Ovest ***Membro dell'Accademia Federale "Lorenzo Sebastiani" @Andrea Cimbrico | FIR

