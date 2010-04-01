Europei Under 18: Spagna, Portogallo, Ungheria, Svezia
01/04/2010
Si chiudono gli Europei under 18 per le sedici formazioni dei gruppi B e C, in campo a Casale sul Sile e San Donà di Piave per le finali. I due match più importanti sono in programma alle ore 20 e mettono in palio la promozione al raggruppamento di merito superiore. A Casale pertanto va in scena il derby iberico fra Portogallo e Spagna per l'accesso al gruppo di eccellenza: pronostico incerto, considerato che entrambe le squadre si sono qualificate con autorevolezza all'ultimo atto attraverso netti successi nei quarti ed in semifinale. Ucraina e Lituania si confrontano invece per evitare la retrocessione nel gruppo C. L'altra finale vedrà di fronte Ungheria e Svezia a San Donà di Piave, mentre l'Italia tornerà in campo sabato nella sfida per il quinto posto contro la Germania. Secondo le previsioni del tecnico Massimo Brunello, il XV titolare dovrebbe ricalcare quello sceso in campo nell'esordio contro la Francia. Per le rappresentative giunte in Veneto giovedì dedicato al riposo e all'immancabile visita a Venezia. I risultati delle partite sono disponibili in www.rugbyeu18.org e in www.fira-aer-rugby.com. Immagini delle gare fornite da Rugby-tv e disponibili in http://www.rugby-tv.com/RTV_Saison/fira-aer.php. Il programma della giornata di venerdì 2 aprile. Gruppo B Finale: Spagna-Portogallo ore 20,00 Casale 3°/4° posto: Polonia-Olanda ore 16,00 Casale 5°/6° posto: Repubblica Ceca-Svizzera ore 14,00 San Donà 7°/8° posto: Ucraina-Lituania ore 18,00 San Donà Gruppo C Finale: Ungheria-Svezia ore 20,00 San Donà 3°/4° posto: Lettonia-Serbia ore 16,00 San Donà 5°/6° posto: Austria-Lussemburgo ore 14,00 Casale 7°/8° posto: Danimarca-Bulgaria ore 18,00 Casale
