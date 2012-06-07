Home Senza categoria FABIO ONGARO ANNUNCIA IL RITIRO DAL RUGBY AGONISTICO

FABIO ONGARO ANNUNCIA IL RITIRO DAL RUGBY AGONISTICO

di Redazione 07/06/2012

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

FABIO ONGARO ANNUNCIA IL RITIRO DAL RUGBY AGONISTICO “AVVENTURA STUPENDA, CHIUDERO’ A CASALE DOVE HO COMINCIATO” Parma – Fabio Ongaro, 81 caps con la Nazionale Italiana Rugby, il tallonatore ad aver vestito in più occasione la maglia numero due dell’Italia, ha annunciato oggi il ritiro dal rugby con effetto immediato all’età di 35 anni. Ongaro si era ritirato dal rugby internazionale il 17 marzo scorso, dopo aver giocato titolare nella partita vinta per 13-6 contro la Scozia all’Olimpico di Roma. “E’ la decisione giusta al momento giusto, ho avuto la fortuna di giocare in grandi club, mi sono tolto molte soddisfazioni sia in Italia che all’estero, ho vissuto una meravigliosa avventura con la maglia della Nazionale ma a 35 anni credo sia arrivato il momento di dire basta, lasciare spazio ai tanti giovani di qualità che si stanno affacciando nel ruolo. Ringrazio tutti, allenatori, dirigenti e compagni di squadra, che in questi anni hanno contribuito a far sì che quella che era la mia grande passione potesse diventare anche il mio lavoro, un privilegio che non capita a tutti. Mi piacerebbe giocare ancora una partita con la maglia del Casale, il club dove ho iniziato la mia avventura nel rugby e con il quale sarebbe emozionante, all’inizio della prossima stagione, scendere in campo un’ultima volta” ha dichiarato Fabio Ongaro.

Condividi Facebook Twitter Whatsapp