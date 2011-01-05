Facce da...
di Redazione
05/01/2011
Il rugby è uno sport duro, è disciplina, è sacrificio, è sostegno... ma è anche divertimento e goliardia...
per questo ci puoi trovare:
Facce da rugby....
http://www.rugbymogliano.it/joomla/facce-da
oppure facce da...
http://www.rugbymogliano.it/joomla/facce-da
e tu che faccia 6... ???
inviacela !!!
Articolo Precedente
IL PILONE LUIGI MILANI TESSERATO CON LA FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA
Articolo Successivo
VAN NIEKERK TESSERATO CON LA FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA
Redazione