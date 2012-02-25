Loading...

FATTA LA FORMAZIONE PER SFIDARE IL SAN GREGORIO CATANIA

Redazione Avatar

di Redazione

25/02/2012

FEMI-CZ VEA RUGBY ROVIGO DELTA S.S. 2011-2012 CS n. 88 del 21.02.2012 FATTA LA FORMAZIONE PER SFIDARE IL SAN GREGORIO CATANIA Problemi di formazione per Polla Roux in vista dell'incontro di domenica 26 febbraio alle ore 14,00 con il San Gregorio Catania. Alle assenze in prima linea di Ravalle e Boccalon si aggiungono l'indisponibilità di Montauriol per il riacutizzarsi del problema all'acromion-clavicolare e quella di Van Niekerk che viene tenuto precauzionalmente a riposo per una sofferenza muscolare cervicale. Anche Pace, inserito in formazione, potrebbe saltare l'incontro con i siciliani (l'ultima decisione sarà presa prima dell'inizio dell'incontro) e così i convocati sono 24. Dopo la vittoria sul Reggio il Rovigo è chiamato a migliorarsi per cogliere l'occasione di ritornare nei primi quattro. Questa la formazione prevista da Polla Roux: Basson; Lubian L., Pace, Pedrazzi, Bacchetti; Bustos, Merlo; Scholtz, Cristiano, Persico; Tumiati, Reato; Ceglie, Mahoney (cap.), Quaglio. A disposizione: Giazzon, Datola, C. Gaeta, Ciochina, Lubian. L. Wilson, Bovolenta, Duca e Peter Pavanello. Ufficio Stampa Pierpaolo Modonesi
