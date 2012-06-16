Home Senza categoria FATTA LA FORMAZIONE

ITALIA U20, LA SFIDA DI CAPE TOWN CON LA SCOZIA VALE LA SALVEZZA ANTICIPATA Cape Town (Sudafrica) – Craig Green, responsabile tecnico dell’Italia U20, ha annunciato la formazione che domani alla Western Cape University di Cape Town affronterà la Scozia nella semifinale della parte bassa di tabellone del Junior World Championship, il Mondiale di categoria. Dopo aver chiuso a fondo classifica il girone di prima fase, gli Azzurrini hanno, contro la Scozia, una doppia possibilità: vendicare la sconfitta del 16 marzo a Calvisano, quando Maistri e compagni si fecero rimontare nel finale dopo aver condotto l’intero match, ed al tempo stesso garantirsi la permanenza nell’elite del rugby internazionale giovanile senza la pressione di un eventuale play-out salvezza all’ultima giornata contro la perdente dell’altra semifinalina tra Fiji e Samoa. Si gioca alle ore 12.30 locali (stesso fuso orario italiano) con differita su Rai Sport 2 alle ore 19.00 di lunedì 18 giugno. Questa la formazione dell’Italia U20: 15 David ODIETE (Rugby Reggio)* 14 Alex MORSELLINO (Petrarca Padova)* 13 Giulio BISEGNI (Mantovani Lazio) 12 Andrea BETTIN (Rubano Rugby)* 11 Alessandro TARTAGLIA (Mantovani Lazio)* 10 John APPERLEY (Rugby Reggio) 9 Guido CALABRESE (San Gregorio Catania)* 8 Federico CONFORTI (Petrarca Padova)* 7 Jacopo SALVETTI (Sertori Sondrio)* 6 Guglielmo ZANINI (M-Three San Donà)* 5 Alfio MAMMANA (L’Aquila Rugby)* 4 Matteo FERRO (Femi-CZ Vea Rovigo) 3 Pietro CECCARELLI (Stade Rochelais) 2 Giovanni MAISTRI (Cammi Calvisano)* - capitano 1 Sami DRISSI-PANICO (UR Capitolina)* a disposizione 16 Giovanni SCALVI (Rugby Reggio) 17 Luca SCARSINI (Udine Rugby)* 18 Luca CONTI (Udine Rugby)* 19 Alessio ZDRILICH (Ospitaletto Rugby)* 20 Vittorio MARAZZI (Sertorio Sondrio)* 21 Marcello VIOLI (Rugby Noceto)* 22 Edoardo PADOVANI (Marchiol Mogliano)* 23 Giovanni BENVENUTI (Marchiol Mogliano)* *è/è stato membro dell’Accademia FIR “Ivan Francescato” di Tirrenia

