[gallery] www.federugby.it Nazionali Azzurre Campionati Sala Stampa 13.01.2012 Scritto da Simona De Toma, Ufficio Stampa FIR Roma, 13 gennaio 2012 6 NAZIONI FEMMINILE: FATTA LA SQUADRA PER IL TORNEO 2012 Roma â Andrea Di Giandomenico, tecnico della Nazionale Italiana Rugby Femminile, ha ufficializzato la lista delle atlete convocate per lâormai imminente edizione 2012, la sesta per lâItaldonne, del torneo femminile del 6 Nazioni. Eâ Asti la sede scelta per il raduno previsto a partire dal 2 febbraio. Il 6 Nazioni inizierÃ per le Azzurre il 5 febbraio, giorno in cui affronteranno la Francia nello stadio di Riom, e culminerÃ il 18 marzo a Rovato (BS) contro la Scozia. LâItalia debutterÃ in casa il 12 febbraio contro lâInghilterra a Parabiago, sul campo Rino Venegoni; la terza giornata del 6 Nazioni, prevista per il 24 febbraio, metterÃ le Azzurre di fronte lâIrlanda, forte del suo gioco in casa a Ashbourne. Prima della chiusura in casa contro la Scozia, lâItalia volerÃ in Galles, il 10 marzo, per affrontare la Nazionale di casa nel Millennium Stadium di Cardiff. Il tecnico azzurro Andrea Di Giandomenico Ã¨ tranquillo, fiducioso e crede nel gruppo: âEâ una squadra consolidata e dopo due anni di lavoro della mia gestione Ã¨ il momento di confermare quanto di buono abbiamo fatto finora per fare passi importanti ed arrivare al meglio verso i campionati del mondoâ âIl gruppo Ã¨ formato da giocatrici con esperienza a cui si affiancano atlete giovani perchÃ© abbiamo gli occhi puntati sul presente ma anche sui campionati del mondo del 2014â. âIl nostro obiettivo Ã¨ confermare gli standard della scorsa stagione che sono stati giÃ consistenti ed essenziali per una crescita futura. Il risultato Ã¨ lâobiettivo primario, ma bisogna disputare ogni partita al meglio per raggiungere alti livelliâ. âSono molto sereno, punto solo al miglioramento, attraverso buone prestazioni e buon gioco, dare il massimo sempreâ. Questa la lista dei convocati per la preparazione del 6 Nazioni Femminile: Piloni Melissa BETTONI (Red&Blu Rugby, Esordiente) Awa COULIBALY (ASD Rugby Monza 1949, Esordiente) Elisa CUCCHIELLA (Red&Blu Rugby, 42 CAPS) Eleonora VAGHI (ASD Rugby Riviera Del Brenta, 8 CAPS) Tallonatori Deborah BALLARINI (ASD Mustang Rugby Pesaro, 1 CAPS) Anita NESPOLI (ASD Rugby Riviera Del Brenta, Esordiente) Sara ZANON (Benetton Treviso, 10 CAPS) Seconde linee Lucia GAI (ASD Rugby Riviera Del Brenta, 17 CAPS) Sara PETTINELLI (CUS Roma, 33 CAPS) Valentina RUZZA (Valsugana Rugby Padova ASD, 2 CAPS) Flavia SEVERIN (Benetton Treviso, 26 CAPS) Alice TREVISAN (ASD Rugby Riviera Del Brenta, 4 CAPS) Terze linee Giuliana CAMPANELLA (Red&Blu Rugby, 52 CAPS) Michela ESTE (Benetton Treviso, 19 CAPS) Mariachiara NESPOLI (ASD Rugby Riviera Del Brenta, 5 CAPS) Cecilia ZUBLENA (Rugby Sassenage Isere, 13 CAPS) Mediani di mischia Vanessa CHINDAMO (ASD Rugby Monza 1949, 1 CAPS) Mediani dâapertura Veronica SCHIAVON (ASD Rugby Riviera Del Brenta, 51 CAPS) Michela TONDINELLI (Benetton Treviso, 76 CAPS) Flanker/N.8 Silvia GAUDINO (ASD Rugby Monza 1949, 42 CAPS) â Vice Capitano Cristina MOLIC (ASD Rugby Riviera Del Brenta, Esordiente) Centrali/Ali/Estremi Sara BARATTIN (Rugby Casale, 37 CAPS) Chiara CASTELLARIN (Rugby Colorno, 7 CAPS) Maria Grazia CIOFFI (Rugby Benevento, 17 CAPS) Manuela FURLAN (Benetton Treviso, 19 CAPS) Maria MAGATTI (ASD Rugby Monza 1949, Esordiente) Elisa ROCHAS (ASD Rugby Monza 1949, 11 CAPS) Sofia STEFAN (Valsugana Rugby Padova ASD, Esordiente) Diletta VERONESE (Valsugana Rugby Padova ASD, 18 CAPS) Paola ZANGIROLAMI (Valsugana Rugby Padova ASD, 42 CAPS) - Capitano Simona De Toma Addetto Stampa e Comunicazione Relazioni Esterne Tel: +390645213112 Mob: +39 3393786245 Fax: +39 0645213187 email: [email protected]
