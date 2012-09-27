FATTI I CROCIATI PER IL DERBY DEL PO CON VIADANA
di Redazione
ECCELLENZA, FATTI I CROCIATI PER IL DERBY DEL PO CON VIADANA Parma, 27 settembre 2012 – I Crociati Rugby, dopo aver messo in difficoltà Rovigo nel primo turno del campionato d’Eccellenza, sono pronti a tornare in campo per un’altra sfida ad alta tensione emotiva. Sabato saranno di scena allo Stadio Zaffanella di Viadana contro i gialloneri di Rowland Phillips, capaci di espugnare nella prima giornata l’ostico campo di Mogliano Veneto. Una gara da sempre combattuta e sentita da entrambe le tifoserie e che promette ancora una volta spettacolo. I ducali si stanno preparando al meglio al match e proveranno a strappare punti preziosi per la classifica. Coach Cocco Mazzariol presenta così il match: “Affronteremo l'incontro coscienti del nostro percorso e del duro impegno che ci aspetta. Viadana è tornata in Eccellenza con uno staff dirigenziale e tecnico di alto livello, entrambi con grande esperienza alle spalle. Sono stati in grado di costituire una formazione che ha la potenzialità di ripercorrere i passi di Calvisano nella scorsa stagione e che già alla prima giornata ha vinto nel difficile campo di Mogliano, una formazione che l'hanno scorso è arrivata alle semifinali play-off. Noi sappiamo che possiamo mettere una grande pressione in difesa e cercheremo poi di migliorare alcuni aspetti del nostro attacco per essere più efficaci. Come abbiamo detto ad inizio dell'anno e dimostrato peraltro domenica venderemo cara la pelle!” Ecco i quindici che sfideranno Viadana: 15 Magri 14 Alberghini 13 En Naour 12 Castle 11 Gennari 10 Farolini 9 Violi 8 Marazzi 7 Sciacca 6 MandellI (cap) 5 Pedrazzani 4 Contini 3 Ferrari 2 Goegan 1 Lemkus a disposizione 16 Silvestri 17 Grassotti 18 Dell'Acqua 19 Rimpelli 20 Michel 21 Zucconi 22 Ferrini 23 Negrotto.
