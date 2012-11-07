FEDERICO D'ANGELO
di Redazione
07/11/2012
*COMUNICATO STAMPA FIAMME ORO RUGBY* * * *UN ALTRO ESTERNO IN ARRIVO ALLE FIAMME: FEDERICO D’ANGELO* *Roma* – Un altro giocatore si aggiunge alla pattuglia degli esterni che quest’anno disputeranno il campionato di Eccellenza con le Fiamme Oro Rugby. Si tratta di Federico D’Angelo, mediano di mischia romano fino allo scorso anno in forza alle giovanili del Clermont, nelle quali ha disputato il campionato francese di categoria. Cresciuto rugbisticamente nella Lazio, Federico D’Angelo è figlio d’arte, poiché papà Francesco ha giocato nei ruoli di seconda e terza linea, negli anni 80/90, proprio per il club biancoceleste. D’Angelo, classe 1994 (178 cm x 90 kg) sostituirà nella rosa Alessandro Del Vico (che rientrerà nella società di provenienza, il Cus Roma) e giocherà da esterno per il XV cremisi, non avendo partecipato all’ultimo concorso per l’arruolamento nei Gruppi sportivi della Polizia di Stato. Le Fiamme Oro Rugby ringraziano la Mantovani Lazio, proprietaria del cartellino del giocatore, per avergli permesso di allenarsi e di tentare l’avventura in Eccellenza con la maglia cremisi. * * *7 novembre 2012* *Cristiano Morabito – Responsabile Ufficio stampa Fiamme Oro Rugby* -- Cristiano Morabito Responsabile ufficio stampa Fiamme Oro Rugby tel 3313731101 - 3339321622 skype: cristiano_morabito twitter: @crismorabito www.fiammeororugby.it
Redazione