Federleague, altro corso allenatori a Frascati - Marini: &lt;&lt;Ho notato grande interesse&gt;&gt;

Federleague, altro corso allenatori a Frascati - Marini: <<Ho notato grande interesse>>
di Redazione
21/02/2014
Quella appena trascorsa è stata una settimana fitta di impegni per la
Federazione Italiana Rugby Football League (Firfl). Prima il corso
allenatori di primo livello tenutosi in Sicilia, poi mercoledì la
presentazione della stagione 2014 in una conferenza stampa tenutasi a Roma,
poi sabato è stata la volta di un altro corso allenatori di primo livello,
stavolta della durata di un giorno (a differenza della due giorni
siciliana). L'evento si è tenuto presso il campo di Spinoretico, a
Vermicino (Frascati) ed è stato portato avanto dai tecnici della
Federleague Matteo Lombardi e Riccardo Marini. <
fondamentalmente teorico. Si è partiti con una lezione in aula dalle 9,30
alle 13, poi dopo una pausa pranzo che è somigliata ad un terzo tempo -
sorride il tecnico della Federleague - abbiamo ripreso alle 14,30 e
concluso alle 17 circa. Ho notato grande attenzione e partecipazione da
parte dei frequentatori del corso ai quali consegneremo a breve gli
attestati di qualifica di allenatore di primo livello di rugby a 13. Tra di
loro c'erano anche persone che per la prima volta si avvicinavano alla
nostra disciplina che comunque è propedeutica al rugby a 15. Nel corso
delle lezioni abbiamo anche visto, discusso e commentato una partita sul
proiettore e inoltre abbiamo fatto una sorta di lezione pratica in aula con
la spiegazione di alcuni movimenti tipici del nostro sport>>. Gli eventi di
questo tipo organizzati dalla Firfl non sono finiti: nel week-end,
esattamente sabato prossimo, si terrà a Pesaro un altro corso allenatori di
primo livello, poi marzo sarà un mese di grandi appuntamenti agonistici: il
15 e 16 marzo ad Avezzano si terranno le finali di Coppa Italia, mentre la
settimana successiva la Nazionale maggiore sarà in Kenya per un attesissimo
test-match con profondi risvolti solidali verso la popolazione africana.
