Federleague, altro corso allenatori a Frascati - Marini: &lt;&lt;Ho notato grande interesse&gt;&gt;





*Informazione ai sensi del Codice della Privacy (D.L. 196/2003) - Il vostro

indirizzo ci è pervenuto da pubblici registri, elenchi, atti o documenti

conoscibili da chiunque o a seguito di una vostra e-mail a noi indirizzata.

Il vostro indirizzo sarà utilizzato esclusivamente per inviarvi le nostre

comunicazioni e notizie e non sarà comunicato o diffuso a terzi. Nel caso

avessimo disturbato la vostra privacy, inviateci una e-mail ed il vostro

indirizzo verrà prontamente rimosso dalla nostra mailing list.*





Quella appena trascorsa è stata una settimana fitta di impegni per laFederazione Italiana Rugby Football League (Firfl). Prima il corsoallenatori di primo livello tenutosi in Sicilia, poi mercoledì lapresentazione della stagione 2014 in una conferenza stampa tenutasi a Roma,poi sabato è stata la volta di un altro corso allenatori di primo livello,stavolta della durata di un giorno (a differenza della due giornisiciliana). L'evento si è tenuto presso il campo di Spinoretico, aVermicino (Frascati) ed è stato portato avanto dai tecnici dellaFederleague Matteo Lombardi e Riccardo Marini. >. Gli eventi diquesto tipo organizzati dalla Firfl non sono finiti: nel week-end,esattamente sabato prossimo, si terrà a Pesaro un altro corso allenatori diprimo livello, poi marzo sarà un mese di grandi appuntamenti agonistici: il15 e 16 marzo ad Avezzano si terranno le finali di Coppa Italia, mentre lasettimana successiva la Nazionale maggiore sarà in Kenya per un attesissimotest-match con profondi risvolti solidali verso la popolazione africana.--Area comunicazione Federazione Italiana Rugby Football League