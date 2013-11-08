Federleague, Ferraro: &laquo;Il nostro movimento rappresenta tutta l&rsquo;Italia&raquo;





La Federleague è in costante crescita. Lo dimostrano i numeri e il seguitoottenuto, per esempio, in occasione della Final Four scudetto tenutasi loscorso luglio all’Acquacetosa di Roma. Il vice presidente Luigi Ferraro,per un giorno, smette i panni ufficiali e a titolo personale interviene perdifendere con orgoglio il lavoro di tutto lo staff organizzativo dellaFederazione di rugby a 13. «Innanzittutto ci tengo a sottolineare che ilnostro movimento non rappresenta solo il centro sud Italia, perché nel norddel nostro Paese abbiamo tante squadre affiliate come Firenze, Albinea,Reggio Emilia di S10, Falchi Pesaro ed altre. Io, come altri componentidella Federleague come Guido Porcellini (responsabile medico dellaMontepaschi Siena basket) e Pierluigi Gentile (S10, Premiership in Scozia,Nazionale a 7), viviamo lo sport di un certo livello in Italia con deivalori che vanno oltre lo sport stesso ed è forse questo che ci differenziamolto dall'altra associazione esistente. Forse per la nostra italianità (eper la consapevolezza che fare un mondiale in questa maniera, avrebbe sìportato a delle vittorie, ma sarebbe stata una non veritiera fotografia delnostro movimento e di quello complessivo) abbiamo preferito non accettaredelle scelte non democratiche in cui non credevamo e attendere. Pensiamoall'Italia Fir, ben più ricca e ben strutturata, che ci ha messo 10 anniper ottenere un po’ di rispetto al Sei Nazioni: qui in un anno, con unasquadra la cui maggioranza fa il secondo caps al mondiale, spazziamo viaGalles e Inghilterra e pareggiamo con la Scozia. Non penso che il movimentorugbystico sia così ingenuo. Sì, è vero, forse un po’ di ritorno d’immaginec’è e ci sarà, ma durerà ben poco una volta finito il mondiale se nonsupportato da un lavoro effettivo e costante fatto su tutto il territorio esu tutti i livelli». Ferraro torna poi sui motivi del mancato accordo conl’altra associazione. «Nel marzo 2013 abbiamo inviato delle offerte diriunificazioni democratiche sotto il controllo Coni, basate sul lavororeale sul territorio, sia alla Firl che alla Rlef: non solo non sono stateaccettate, ma sono state denigrate dal presidente australiano della Firlche è Orazio D'Arro e che si trova a Sydney. Mai abbiamo detto che nonavremmo voluto italo australiani (che per noi sono italiani), ma avevamosolo chiesto che la Nazionale avesse sia italo australiani che italiani delmovimento giocato (almeno al 50%), che avrebbero meritato rispetto per lapassione messa in questi anni. Nemmeno quell’idea è stata accettata. Ci èstato proposto uno statuto in cui votavano 4 comitati italiani e 3stranieri (Francia, Australia e Inghilterra). Non ho mai sentito, peresempio, che il presidente inglese venga votato dal presidente australiano.Nonostante tutto, essendo nell'istruttoria Coni, abbiamo dovuto rifiutarein quanto statuti non democratici non sono ammessi per chi vuole esserericonosciuto.Noi abbiamo i requisiti Coni, abbiamo progetti sociali, ma soprattuttosiamo italiani – rimarca Ferraro -. Non so come l'abbiano presa i non tantiloro tesserati, ma credo che se realmente ci fossero, non sarebbero staticontenti di vedersi superati una settimana prima del mondiale. Invitiamotutti i club italiani e tutti coloro che credono nell'italianità e nellosport puro ad unirsi alla grande maggioranza che in Italia fa questo sportcon certi valori, per essere tutti riconosciuti dall'unico organo che puòdire se siamo “veri” o no, il Coni.Crediamo anche noi – conclude Ferraro - nell’idea di un unico movimentoforte e con dei valori importanti come quelli che cerchiamo di trasmetteree rimaniamo aperti ad una riunificazione purchè sia dettata da regoledemocratiche e meritocratiche ma soprattutto costituzionali, tutto ciò cheil Coni richiede».--Area comunicazione Federazione Italiana Rugby Football League