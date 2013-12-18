Federleague, grande successo per la prima cena a sostegno del progetto &ldquo;Kenya Charity Camp&rdquo;

Federleague, grande successo per la prima cena a sostegno del progetto “Kenya Charity Camp”
di Redazione
18/12/2013
Una prima iniziativa per alimentare la splendida idea del progetto “Kenya
Charity Camp”. La Federazione Italiana Rugby Football League (Firfl) è
stata protagonista di un evento di beneficenza davvero ben riuscito:
c’erano tantissime persone, infatti, alle prima delle tante cene di gala
“Insieme per l’Africa” organizzata dalla Federleague presso il “Sushimura”
di Frascati, locale trendy della Beverly Hills dei Castelli Romani.
Visibilmente orgoglioso per l’esito della serata il segretario generale
della Firfl, Pierluigi Gentile, che non ha certamente nascosto la propria
soddisfazione: «Siamo davvero molto contenti perchè i nostri sponsor, i
nostri atleti, i nostri supporters e anche diversi appassionati hanno
risposto come immaginavamo. A tutti gli intervenuti rivolgo a nome della
Federleague un ringraziamento di cuore per la sensibilità dimostrata.
D’altronde l'anima di questa Federazione è il sociale: siamo da sempre
paladini di progetti che troppo spesso vengono “dimenticati” dagli sport
maggiori per lasciar spazio alla parte più scontata e commerciale delle
discipline sportive di oggi. Ma, a nostro modo di vedere, lo sport deve
avere prima di tutto una valenza sociale e le anime che costituiscono la
nostra Federazione credono ciecamente in questo concetto di base, come si è
potuto vedere dall’affluenza della serata di Frascati». Il progetto “Kenya
Charity Camp”, però, è impegnativo perché prevede delle visite periodiche e
di lunga durata (almeno un mese) di alcuni tecnici della Federleague negli
orfanotrofi di Watamu e Malindi, vale a dire due delle città più importanti
della nazione africana. Per questo motivo la Federazione Italiana Rugby
Football League non si fermerà all’evento di Frascati. «Posso dire con
certezza – riprende Gentile - che quella della scorsa settimana è stata
solo la prima di molte cene che verranno organizzate in tutta Italia per
sostenere questo genere di progetti e di questo ne andiamo orgogliosi». Una
splendida serata che per una volta unisce tutti, diventando un vero ponte
sociale, tra la lontana e disagiata Africa e la nostra amata Italia.
Redazione