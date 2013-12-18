Federleague, grande successo per la prima cena a sostegno del progetto &ldquo;Kenya Charity Camp&rdquo;





*Informazione ai sensi del Codice della Privacy (D.L. 196/2003) - Il vostro

indirizzo ci è pervenuto da pubblici registri, elenchi, atti o documenti

conoscibili da chiunque o a seguito di una vostra e-mail a noi indirizzata.

Il vostro indirizzo sarà utilizzato esclusivamente per inviarvi le nostre

comunicazioni e notizie e non sarà comunicato o diffuso a terzi. Nel caso

avessimo disturbato la vostra privacy, inviateci una e-mail ed il vostro

indirizzo verrà prontamente rimosso dalla nostra mailing list.*





Una prima iniziativa per alimentare la splendida idea del progetto “KenyaCharity Camp”. La Federazione Italiana Rugby Football League (Firfl) èstata protagonista di un evento di beneficenza davvero ben riuscito:c’erano tantissime persone, infatti, alle prima delle tante cene di gala“Insieme per l’Africa” organizzata dalla Federleague presso il “Sushimura”di Frascati, locale trendy della Beverly Hills dei Castelli Romani.Visibilmente orgoglioso per l’esito della serata il segretario generaledella Firfl, Pierluigi Gentile, che non ha certamente nascosto la propriasoddisfazione: «Siamo davvero molto contenti perchè i nostri sponsor, inostri atleti, i nostri supporters e anche diversi appassionati hannorisposto come immaginavamo. A tutti gli intervenuti rivolgo a nome dellaFederleague un ringraziamento di cuore per la sensibilità dimostrata.D’altronde l'anima di questa Federazione è il sociale: siamo da semprepaladini di progetti che troppo spesso vengono “dimenticati” dagli sportmaggiori per lasciar spazio alla parte più scontata e commerciale dellediscipline sportive di oggi. Ma, a nostro modo di vedere, lo sport deveavere prima di tutto una valenza sociale e le anime che costituiscono lanostra Federazione credono ciecamente in questo concetto di base, come si èpotuto vedere dall’affluenza della serata di Frascati». Il progetto “KenyaCharity Camp”, però, è impegnativo perché prevede delle visite periodiche edi lunga durata (almeno un mese) di alcuni tecnici della Federleague negliorfanotrofi di Watamu e Malindi, vale a dire due delle città più importantidella nazione africana. Per questo motivo la Federazione Italiana RugbyFootball League non si fermerà all’evento di Frascati. «Posso dire concertezza – riprende Gentile - che quella della scorsa settimana è statasolo la prima di molte cene che verranno organizzate in tutta Italia persostenere questo genere di progetti e di questo ne andiamo orgogliosi». Unasplendida serata che per una volta unisce tutti, diventando un vero pontesociale, tra la lontana e disagiata Africa e la nostra amata Italia.--Area comunicazione Federazione Italiana Rugby Football League