Federleague, il coordinatore tecnico Ferraro: &laquo;Il 2013 &egrave; stato positivo, ma vogliamo crescere ancora&raquo;





*Informazione ai sensi del Codice della Privacy (D.L. 196/2003) - Il vostro

indirizzo ci è pervenuto da pubblici registri, elenchi, atti o documenti

conoscibili da chiunque o a seguito di una vostra e-mail a noi indirizzata.

Il vostro indirizzo sarà utilizzato esclusivamente per inviarvi le nostre

comunicazioni e notizie e non sarà comunicato o diffuso a terzi. Nel caso

avessimo disturbato la vostra privacy, inviateci una e-mail ed il vostro

indirizzo verrà prontamente rimosso dalla nostra mailing list.*





Un 2013 molto positivo appena lasciato alle spalle, un 2014 di grandisperanze. Questo è il “riassunto” estremo del pensiero di Luigi Ferraro,coordinatore tecnico nazionale della Federazione Italiana Rugby FootballLeague (Firfl), sull’anno appena passato e su quello che è iniziato dapochi giorni. «Il 2013 rimarrà un anno molto importante nella storia dellaFederleague – rimarca Ferraro – per diversi motivi: abbiamo formato uncampionato di nove squadre divise inizialmente tra nord, centro e sudItalia, poi abbiamo disputato a Palmi un test match tra la nostra Nazionalemaggiore e una selezione internazionale, inoltre per guidare la squadraazzurra è stato scelto un personaggio di grande spessore tecnico come TySterry e siamo riusciti ad organizzare pure un raduno Under 17 ad Avezzanoper iniziare un percorso sui giovani». Insomma le linee guida sono statetracciate, ma la Federleague non vuole certo interrompere proprio ora lasua crescita. «Di idee in cantiere ce ne sono diverse e a breve sarannoufficializzate – dice Ferraro -. In questo 2014, comunque, dovremmo fare unulteriore passo in avanti dal punto di vista della crescita rispetto alloscorso anno. L’obiettivo è quello riuscire ad aumentare il numero dipartecipanti al nostro campionato, mentre le attività ufficiali a livellodi club inizieranno a marzo con la Coppa Italia. La nostra agenda diappuntamenti “azzurri” dovrebbe essere ricca di eventi molto importanti,così come sarà fondamentale continuare il nostro lavoro sui giovani. Inquesto senso abbiamo organizzato un importante corso tecnico a Londra (acui lo stesso Ferraro e altri allenatori hanno partecipato, ndr) proprioper avere la capacità di far avvicinare ancor di più i ragazzi alla nostradisciplina. Sulla scia di quell’esperienza a breve organizzeremo incontrianche in Italia per spiegare nel dettaglio le regole e i principi del rugbya 13». Sport, ma anche molto sociale nell’idea di fondo della FederazioneItaliana Rugby Football League. «Ci sono diversi progetti sulla carta o giàconcretizzati – conferma Ferraro -. Uno di quelli a cui teniamo di più ècertamente il “Kenya Charity Camp” attraverso il quale i nostri tecnicifederali stanno provando a infondere i valori del rugby league aglisfortunati bambini degli orfanotrofi di Watamu e Malindi, vale a dire duedelle città più importanti della nazione africana. A novembre due nostriallenatori sono già stati in Kenya e nel giro di un mese ci ritorneranno».--Area comunicazione Federazione Italiana Rugby Football League