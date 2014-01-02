Federleague, il presidente Massitti: &laquo;Per noi &egrave; stato uno splendido 2013&raquo;

Federleague, il presidente Massitti: «Per noi è stato uno splendido 2013»
02/01/2014
Il 2013 è stato un anno molto importante per la Federazione Italiana Rugby
Football League (Firfl). A confermarlo è il massimo dirigente della
Federazione di rugby a 13 David Massitti che, come si fa sempre alla fine
dell’anno, ha tracciato il bilancio di quello che questi 365 giorni hanno
rappresentato per la Federleague. «Il nostro movimento è in costante
crescita: lo si capisce dai numeri delle squadre e degli atleti coinvolti
che sono in deciso aumento, ma soprattutto l’ho visto nel seguito di
appassionati e di semplici curiosi che ha contraddistinto la nostra
disciplina e le nostre competizioni. Tra gli eventi più importanti
dell’anno che si sta per chiudere, ovviamente, c’è la Final Four scudetto
giocata all’Acquacetosa di Roma in cui c’è stato un grande pubblico e in
cui si è visto un rugby a 13 di grande spessore tecnico». Ma le
competizioni ufficiali non sono certo state l’unico segno tangibile
lasciato dalla Federleague nel 2013. «E’ stato l’anno dei concentramenti, a
Civitavecchia ed Avezzano, della neonata Nazionale Under 17 – dice con
orgoglio Massitti -. Un’ulteriore testimonianza della crescita del nostro
movimento». Ma il fiore all’occhiello della Federazione Italiana Rugby
Football League, al di là degli eventi sportivi, rimane la forte
caratterizzazione sociale. «Basti pensare che nel nostro campionato hanno
giocato i Bisonti, vale a dire la squadra dei detenuti del carcere di
Frosinone – ricorda Massitti -: un esperimento di grande significato
sociale che ci ha riempito d’orgoglio». E proprio nelle ultime settimane la
Federleague ha lavorato molto sul progetto “Kenya Charity Camp Firfl”,
un’idea che intende insegnare e infondere i valori del rugby league agli
sfortunati bambini degli orfanotrofi di Watamu e Malindi, vale a dire due
delle città più importanti della nazione africana. «Alcuni nostri tecnici
sono stati per un mese in Africa a novembre, ma la volontà è quella di
ripetere l’esperienza anche nel nuovo anno» conclude Massitti.
