Federleague, il presidente Massitti: &laquo;Per noi &egrave; stato uno splendido 2013&raquo;





*Informazione ai sensi del Codice della Privacy (D.L. 196/2003) - Il vostro

indirizzo ci è pervenuto da pubblici registri, elenchi, atti o documenti

conoscibili da chiunque o a seguito di una vostra e-mail a noi indirizzata.

Il vostro indirizzo sarà utilizzato esclusivamente per inviarvi le nostre

comunicazioni e notizie e non sarà comunicato o diffuso a terzi. Nel caso

avessimo disturbato la vostra privacy, inviateci una e-mail ed il vostro

indirizzo verrà prontamente rimosso dalla nostra mailing list.*





Il 2013 è stato un anno molto importante per la Federazione Italiana RugbyFootball League (Firfl). A confermarlo è il massimo dirigente dellaFederazione di rugby a 13 David Massitti che, come si fa sempre alla finedell’anno, ha tracciato il bilancio di quello che questi 365 giorni hannorappresentato per la Federleague. «Il nostro movimento è in costantecrescita: lo si capisce dai numeri delle squadre e degli atleti coinvoltiche sono in deciso aumento, ma soprattutto l’ho visto nel seguito diappassionati e di semplici curiosi che ha contraddistinto la nostradisciplina e le nostre competizioni. Tra gli eventi più importantidell’anno che si sta per chiudere, ovviamente, c’è la Final Four scudettogiocata all’Acquacetosa di Roma in cui c’è stato un grande pubblico e incui si è visto un rugby a 13 di grande spessore tecnico». Ma lecompetizioni ufficiali non sono certo state l’unico segno tangibilelasciato dalla Federleague nel 2013. «E’ stato l’anno dei concentramenti, aCivitavecchia ed Avezzano, della neonata Nazionale Under 17 – dice conorgoglio Massitti -. Un’ulteriore testimonianza della crescita del nostromovimento». Ma il fiore all’occhiello della Federazione Italiana RugbyFootball League, al di là degli eventi sportivi, rimane la fortecaratterizzazione sociale. «Basti pensare che nel nostro campionato hannogiocato i Bisonti, vale a dire la squadra dei detenuti del carcere diFrosinone – ricorda Massitti -: un esperimento di grande significatosociale che ci ha riempito d’orgoglio». E proprio nelle ultime settimane laFederleague ha lavorato molto sul progetto “Kenya Charity Camp Firfl”,un’idea che intende insegnare e infondere i valori del rugby league aglisfortunati bambini degli orfanotrofi di Watamu e Malindi, vale a dire duedelle città più importanti della nazione africana. «Alcuni nostri tecnicisono stati per un mese in Africa a novembre, ma la volontà è quella diripetere l’esperienza anche nel nuovo anno» conclude Massitti.--Area comunicazione Federazione Italiana Rugby Football League