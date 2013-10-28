Federleague, l&rsquo;azzurrino Bernacchioni: &laquo;Il rugby a 13 pu&ograve; essere propedeutico per il 15&raquo;





Il futuro della Federazione Italiana Rugby Football League passa anche datalenti come lui. Matteo Bernacchioni, apertura classe 1997 e toscano dinascita, è stato capitano di una delle due selezioni azzurre Under 17(denominate “Probabili” e “Possibili”) che si sono sfidate ad Avezzano loscorso luglio. «Un’esperienza molto emozionante – dice Bernacchioni –quella di rappresentare un'intera nazione. I giorni che hanno preceduto lapartita non ho fatto altro che pensare a quando sarebbe arrivato il momentodi cantare l'inno e giocare la partita. Poi l’essere sceso in campo è statoper me un grandissimo onore e quando ho saputo che avrei avuto il ruolo delcapitano, ho capito che era un grande momento nella mia carriera sportiva.Essere capitano mi ha motivato e spero di aver trasmesso un po' della miamotivazione ai compagni: ho dato il massimo e spero di poter dare ancora dipiù in futuro». Giovane, ma già con una buona esperienza alle spalle,Bernacchioni sottolinea l’importanza del rugby League anche per chi gioca a15. «Sono convinto che sia molto utile, soprattutta per i trequarti.Infatti giocando a rugby a 13, si migliora la capacità di trovare o crearegli spazi dove andare a giocare e si migliora la visione di gioco». Lagiovane apertura toscana parla poi delle sue prospettive future nellaNazionale di rugby a 13. «Il mio obiettivo è di dare il massimo in ognioccasione. Se per caso non venissi convocato tra quelli che andranno adisputare la partita in autunno mi impegnerei ancora di più per poi averela possibilità di essere richiamato e per far vedere al mio allenatore cheanche io merito di stare in quella squadra. Ho iniziato da capitano questo“viaggio” e non voglio che finisca subito. Ho intenzione di continuare,anche per far sì che questo sport diventi più conosciuto e amato. Sono natonel rugby a 15 e adoro quello sport tanto che, se oggi potessi sceglieretra l’andare nella Nazionale di rugby a 15 o in quella di rugby a 13,opterei per la prima. Ma se avessi la possibilità di portare avantientrambe, lo farei tranquillamente».--Area comunicazione Federazione Italiana Rugby Football League