Federleague, mercoled&igrave; presentazione ufficiale della stagione. E domani corso allenatori in Sicilia

Federleague, mercoledì presentazione ufficiale della stagione. E domani corso allenatori in Sicilia
di Redazione
06/02/2014
L'appuntamento è fissato. La Federazione Italiana Rugby Football League
(Firfl) sta per lanciare ufficialmente la stagione 2014: accadrà mercoledì
12 febbraio alle ore 18,30 presso la sede della Confapi Lazio (via Santa
Croce in Gerusalemme 63 a Roma) dove ovviamente saranno presenti tutti i
vertici federali e a cui sono invitate tutte le testate giornalistiche.
Ma in attesa del "taglio del nastro uffiale" delle attività annuali, la
Federleague non sta con le mani in mano. Dopo l'evento del 13 gennaio
scorso, infatti, la Federazione di rugby a 13 fa il bis in Sicilia
organizzando un nuovo corso allenatori che si terrà a Siracusa tra domani e
sabato. Ad entrare nel dettaglio è Massimo Nicotra, responsabile della
selezione italiana Juniores. <
Beppe Moncada e un altro delegato nazionale della nostra Federazione, oltre
al sottoscritto. Sul campo ci sarà una rappresentativa siciliana Senior
composta da giocatori provenienti da Siracusa, Catania, Ragusa,
Caltanissetta, Acireale e Nissa e ovviamente i corsisti che potranno
assistere ad una lezione pratica. Il giorno successivo, alla mattina ci
sarà una lezione teorica, mentre nel pomeriggio si tornerà in campo alle
ore 18 stavolta con una rappresentativa siciliana Juniores>>. Il corso
allenatori della Federleague sta riscuotendo un bel successo. <
regione è molto seguito - rimarca Nicotra -. Per chiunque voglia informarsi
o partecipare al corso ci si può rivolgere al numero di telefono
3356043801>>. Quello siciliano non sarà il primo e certamente non sarà
l'ultimo di eventi tecnici di questo tipo organizzati dalla Federleague:
già fissati, infatti, altri due corsi anche a Roma (il 15 febbraio) e
Pesaro (22 febbraio).
