Federleague, mercoled&igrave; presentazione ufficiale della stagione. E domani corso allenatori in Sicilia

L'appuntamento è fissato. La Federazione Italiana Rugby Football League(Firfl) sta per lanciare ufficialmente la stagione 2014: accadrà mercoledì12 febbraio alle ore 18,30 presso la sede della Confapi Lazio (via SantaCroce in Gerusalemme 63 a Roma) dove ovviamente saranno presenti tutti ivertici federali e a cui sono invitate tutte le testate giornalistiche.Ma in attesa del "taglio del nastro uffiale" delle attività annuali, laFederleague non sta con le mani in mano. Dopo l'evento del 13 gennaioscorso, infatti, la Federazione di rugby a 13 fa il bis in Siciliaorganizzando un nuovo corso allenatori che si terrà a Siracusa tra domani esabato. Ad entrare nel dettaglio è Massimo Nicotra, responsabile dellaselezione italiana Juniores. >. Il corsoallenatori della Federleague sta riscuotendo un bel successo. >. Quello siciliano non sarà il primo e certamente non saràl'ultimo di eventi tecnici di questo tipo organizzati dalla Federleague:già fissati, infatti, altri due corsi anche a Roma (il 15 febbraio) ePesaro (22 febbraio).--Area comunicazione Federazione Italiana Rugby Football League