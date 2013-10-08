Federleague, Moncada (Magnifici Firenze): &laquo;Stiamo gi&agrave; lavorando per il prossimo campionato&raquo;





Con i suoi Magnifici, squadra di Firenze, è stato uno dei protagonistidella Federleague. Giuseppe Moncada è il direttore tecnico della compaginetoscana e quindi può essere buon testimone dell'esperienza vissuta lascorsa estate nella Federazione di rugby a 13. «All'interno dei Magnificimi occupo dell'organizzazione di tutto quello che ruota intorno allasquadra. Ma al tempo stesso cerco di promuovere il rugby league su tutto ilterritorio toscano». Moncada ripercorre gli ultimi suoi passi nellaFederleague che si è conclusa da poco. «L'ultima esperienza con Firfl –specifica - è stata la partita tra i ragazzi della nostra Nazionaleitaliana Under 17 “Possibili” opposta alla selezione dei “Probabili” e inquel frangente ho ricoperto il ruolo di secondo allenatore. E' stata unabella esperienza dove tutto è stato curato nei minimi dettagli. I ragazzisono rimasti molto contenti, ma sopratutto abbiamo ricevuto tantiringraziamenti ed elogi da parte dei genitori. Essendo una nazionale diminorenni – conclude il concetto Moncada - è importante avere il loroappoggio e il loro sostegno oltre che ascoltare la loro opinione». Dopoun'esperienza ravvicinata Moncada può dunque commentare con dovizia dicausa i passi in avanti compiuti dalla Federleague. «Tra i pregi del nostromovimento c'è sicuramente quello che, pur essendo una Federazione “giovane”e visto il momento di crisi che stiamo attraversando che indubbiamente siripercuote sullo sport, stiamo portando avanti un progetto ambizioso econcreto con poche risorse economiche, ma con tanta buona volontà. ComeMagnifici – conclude Moncada – siamo ovviamente già al lavoro con tutte lesquadre satellite per disputare la Coppa Toscana, mentre il gruppoprincipale sta lavorando anche se con ritmi più bassi per prepararsi almeglio in vista del prossimo campionato».--Area comunicazione Federazione Italiana Rugby Football League