Federleague, Moncada (Magnifici Firenze): &laquo;Stiamo gi&agrave; lavorando per il prossimo campionato&raquo;

Federleague, Moncada (Magnifici Firenze): «Stiamo già lavorando per il prossimo campionato»
di Redazione
08/10/2013
Con i suoi Magnifici, squadra di Firenze, è stato uno dei protagonisti
della Federleague. Giuseppe Moncada è il direttore tecnico della compagine
toscana e quindi può essere buon testimone dell'esperienza vissuta la
scorsa estate nella Federazione di rugby a 13. «All'interno dei Magnifici
mi occupo dell'organizzazione di tutto quello che ruota intorno alla
squadra. Ma al tempo stesso cerco di promuovere il rugby league su tutto il
territorio toscano». Moncada ripercorre gli ultimi suoi passi nella
Federleague che si è conclusa da poco. «L'ultima esperienza con Firfl –
specifica - è stata la partita tra i ragazzi della nostra Nazionale
italiana Under 17 “Possibili” opposta alla selezione dei “Probabili” e in
quel frangente ho ricoperto il ruolo di secondo allenatore. E' stata una
bella esperienza dove tutto è stato curato nei minimi dettagli. I ragazzi
sono rimasti molto contenti, ma sopratutto abbiamo ricevuto tanti
ringraziamenti ed elogi da parte dei genitori. Essendo una nazionale di
minorenni – conclude il concetto Moncada - è importante avere il loro
appoggio e il loro sostegno oltre che ascoltare la loro opinione». Dopo
un'esperienza ravvicinata Moncada può dunque commentare con dovizia di
causa i passi in avanti compiuti dalla Federleague. «Tra i pregi del nostro
movimento c'è sicuramente quello che, pur essendo una Federazione “giovane”
e visto il momento di crisi che stiamo attraversando che indubbiamente si
ripercuote sullo sport, stiamo portando avanti un progetto ambizioso e
concreto con poche risorse economiche, ma con tanta buona volontà. Come
Magnifici – conclude Moncada – siamo ovviamente già al lavoro con tutte le
squadre satellite per disputare la Coppa Toscana, mentre il gruppo
principale sta lavorando anche se con ritmi più bassi per prepararsi al
meglio in vista del prossimo campionato».
--
Area comunicazione Federazione Italiana Rugby Football League
www.federleague.it
*Informazione ai sensi del Codice della Privacy (D.L. 196/2003) - Il vostro
indirizzo ci è pervenuto da pubblici registri, elenchi, atti o documenti
conoscibili da chiunque o a seguito di una vostra e-mail a noi indirizzata.
Il vostro indirizzo sarà utilizzato esclusivamente per inviarvi le nostre
comunicazioni e notizie e non sarà comunicato o diffuso a terzi. Nel caso
avessimo disturbato la vostra privacy, inviateci una e-mail ed il vostro
indirizzo verrà prontamente rimosso dalla nostra mailing list.*
Articolo Precedente
All Blacks vs South Africa: 5 ottobre 2013
Redazione