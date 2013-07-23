Federleague (rugby a 13), che festa ad Avezzano per il primo match della Nazionale Under 17





Le Final Four Scudetto disputate negli impianti del Coni all’Acqua Acetosa(Roma) il 13 ed il 14 luglio hanno riscosso un grande successo. El’attività promossa della Federleague ha fatto registrare sabato scorso unaltro evento di grande importanza nell’ottica della crescita del movimentoRugby a 13. Ad Avezzano, infatti, è andato in scena un raduno ufficialedella Nazionale Under 17 allenata dai coach Sebastian Velazquez e GigiFerraro e curata dal coordinatore dell'attività nazionale giovanile MassimoNicotra. Dopo gli allenamenti e l'incontro mattutino, nel pomeriggiodavanti ad un folto pubblico si è giocata la prima partita dellarappresentativa nazionale della Federazione Italiana Rugby Football Leaguecomposta da atleti under 17 militanti nei club che hanno partecipato alla“R-evolution rugby league” che ha visto riconfermarsi i Gladiators Romacome Campioni d'Italia per il quarto anno consecutivo. I selezionati,provenienti da varie regioni (Lazio, Abruzzo, Toscana, Sicilia, Marche edEmilia Romagna), sono stati divisi in due team denominati “Italiaprobabili” e “Italia possibili” (questi ultimi vincitori per 46-24), dandovita a un divertente e combattuto match che ha dato preziose indicazioni aitecnici per valutare meglio le condizioni sia fisiche che tecniche deigiovani rugbysti. Un incontro che ha dato grande soddisfazione a tutto lostaff tecnico del settore giovanile e al responsabile Massimo Nicotra:«Questo non è un traguardo, ma il primo passo di un lungo cammino per ilrugby a 13 rivolto ai giovani». Pochi giorni prima a Civitavecchia c'erastato un pre-raduno che aveva contribuito a selezionare i talentirugbystici della zona laziale. «Una bella giornata con ben quaranta ragazzipresenti – ha rimarcato Velazquez – che hanno fatto una seduta diallenamento fisica e successivamente tattica. Il lavoro su questi ragazzi esu quelli venuti ad Avezzano riguarda in special modo i nati nel 1996, maanche nel 1997 e 1998: l'obiettivo è dare continuità a questo nostroprogetto e allargare le selezioni giovanili azzurre anche ad altre fasced'età».--Area comunicazione Federazione Italiana Rugby Football League