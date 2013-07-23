Federleague (rugby a 13), che festa ad Avezzano per il primo match della Nazionale Under 17
di Redazione
23/07/2013
Le Final Four Scudetto disputate negli impianti del Coni all’Acqua Acetosa
(Roma) il 13 ed il 14 luglio hanno riscosso un grande successo. E
l’attività promossa della Federleague ha fatto registrare sabato scorso un
altro evento di grande importanza nell’ottica della crescita del movimento
Rugby a 13. Ad Avezzano, infatti, è andato in scena un raduno ufficiale
della Nazionale Under 17 allenata dai coach Sebastian Velazquez e Gigi
Ferraro e curata dal coordinatore dell'attività nazionale giovanile Massimo
Nicotra. Dopo gli allenamenti e l'incontro mattutino, nel pomeriggio
davanti ad un folto pubblico si è giocata la prima partita della
rappresentativa nazionale della Federazione Italiana Rugby Football League
composta da atleti under 17 militanti nei club che hanno partecipato alla
“R-evolution rugby league” che ha visto riconfermarsi i Gladiators Roma
come Campioni d'Italia per il quarto anno consecutivo. I selezionati,
provenienti da varie regioni (Lazio, Abruzzo, Toscana, Sicilia, Marche ed
Emilia Romagna), sono stati divisi in due team denominati “Italia
probabili” e “Italia possibili” (questi ultimi vincitori per 46-24), dando
vita a un divertente e combattuto match che ha dato preziose indicazioni ai
tecnici per valutare meglio le condizioni sia fisiche che tecniche dei
giovani rugbysti. Un incontro che ha dato grande soddisfazione a tutto lo
staff tecnico del settore giovanile e al responsabile Massimo Nicotra:
«Questo non è un traguardo, ma il primo passo di un lungo cammino per il
rugby a 13 rivolto ai giovani». Pochi giorni prima a Civitavecchia c'era
stato un pre-raduno che aveva contribuito a selezionare i talenti
rugbystici della zona laziale. «Una bella giornata con ben quaranta ragazzi
presenti – ha rimarcato Velazquez – che hanno fatto una seduta di
allenamento fisica e successivamente tattica. Il lavoro su questi ragazzi e
su quelli venuti ad Avezzano riguarda in special modo i nati nel 1996, ma
anche nel 1997 e 1998: l'obiettivo è dare continuità a questo nostro
progetto e allargare le selezioni giovanili azzurre anche ad altre fasce
d'età».
Redazione