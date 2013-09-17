Federleague (rugby a 13), il presidente Massitti: &laquo;Il nostro movimento cresce a vista d'occhio&raquo;





La Federazione Italiana Rugby Football League cresce a vista d'occhio. Ne èconvinto il presidente del movimento di rugby a 13 italiano, DavidMassitti. «Nella scorsa stagione abbiamo ottenuto numeri molto importanti –dice il massimo dirigente federale – e personalmente è stata emozionante lafinale che si è giocata tra Gladiators Roma e Falchi di Pian Del Bruscolo(Pesaro). Ritengo che, per il livello di gioco che si è vistoall'Acquacetosa, sia stata la miglior partita di rugby a 13 mai giocata inItalia. Tra l'altro il match si è disputato con una cornice di pubblicoeccellente, caratterizzata dalla presenza di molti “addetti ai lavori” epersonaggi di grande competenza che hanno apprezzato l'evento della FinalFour. Nel nostro campionato, inoltre, è spiccata la presenza della squadradei Bisonti di Frosinone, la compagine che gioca all'interno del carcere diFrosinone. Un esperimento di grande significato sociale che ci ha riempitod'orgoglio». Campionato, ma non solo. «La scorsa stagione è stata anchequella dei concentramenti, a Civitavecchia ed Avezzano, della neonataNazionale Under 17 – sottolinea Massitti -. Un ulteriore segnale dellacrescita strutturale del nostro movimento. Tra l'altro, in occasionedell'appuntamento abruzzese, è capitato un problema sanitario ad uno deiragazzi presenti in campo e il nostro staff medico lo ha prontamentesoccorso e rianimato. Colgo l'occasione per fare anche pubblicamente icomplimenti a tutta la struttura sanitaria della Federleague in cui ci sonopersone di altissima professionalità». Proprio dalla Nazionale dovràripartire la Federleague nella stagione che sta per arrivare. «Dobbiamocontinuare a crescere in maniera costante – dice Massitti -, cercando difare nuovi passi avanti sia col campionato che con la Coppa Italia chetorneranno a partire dalla fine della prossima primavera e per tuttal'estate. Ma avremo anche l'onore di organizzare incontri internazionalicon la nostra Nazionale (sia quella maggiore che le selezioni juniores) siain italia che all'estero: tutti segnali della crescente considerazioneinternazionale del nostro movimento. Saranno avviati, infine, ancheprogetti legati alla scuola e riguardanti il sociale, stavolta anche alivello internazionale, sempre con i giovani perchè riteniamo di primariaimportanza la partecipazione degli stessi alla nostra disciplina». Inchiusura Massitti non dimentica le difficoltà di “convivenza” che ci sonostate negli ultimi periodi. «C'è un altro movimento di rugby a 13 in Italiache ci ha fortemente osteggiato e con cui non è stata possibile alcunaforma di dialogo e unificazione democratica. Siamo stati accusati,ingiustamente, di non volere una riunificazione. Ora abbiamo proveinconfutabili che non eravamo noi quelli che realmente non volevanoriunirsi. Abbiamo più volte contattato gli organi internazionali,dimostrando totale apertura ad una riunificazioni basata sulla democrazia esul lavoro reale sul territorio italiano: purtroppo siamo stati ignorati.Noi, quindi, andremo avanti per la nostra strada e poi sarà il Coni adecidere chi avrà i requisiti necessari per portare avanti in manieraistituzionale la disciplina del rugby a 13».--Area comunicazione Federazione Italiana Rugby Football League