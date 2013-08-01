Federleague rugby a 13, Nicotra (coord. dell'attivit&agrave; nazionale giovanile): &laquo;Vogliamo formare altri gruppi oltre all'Under 17&raquo;

Federleague rugby a 13, Nicotra (coord. dell'attività nazionale giovanile): «Vogliamo formare altri gruppi oltre all'Under 17»
di Redazione
01/08/2013
La Federazione Italiana Rugby Football League punta tutto sui giovani. E'
ancora viva la soddisfazione per il recente raduno ufficiale della
Nazionale Under 17 dei coach Sebastian Velazquez e Gigi Ferraro andato in
scena ad Avezzano. Il coordinatore dell'attività nazionale giovanile
Massimo Nicotra spiega com'è nata l'idea. «Dopo aver fatto un incontro coi
Seniores, ci è venuta voglia di provare ad organizzare un evento simile sui
giovani. E sinceramente il risultato è stato sorprendente e allo stesso
tempo gratificante perchè i ragazzi hanno subito fatto proprie le regole
del rugby a 13. Il fatto di aver portato ad Avezzano oltre 50 giovani
talenti è un risultato importante e il raduno ha lasciato soddisfatti sia
noi dell'organizzazione federale che gli stessi ragazzi. Ora continueremo a
lavorare in questa direzione e visioneremo anche i ragazzi di quelle
società che non hanno potuto partecipare all'evento». Nicotra sottolinea i
prossimi “step” della Nazionale Under 17 di rugby a 13. «A breve
organizzeremo un altro raduno di più giornate: stiamo cercando di capire
qual è il momento migliore per farlo, se prima dell'inizio delle scuole a
settembre oppure in occasione delle festività natalizie. Lo scopo è quello
di allestire un gruppo competitivo e poi farlo confrontare con altre
nazionali che magari hanno una maggiore esperienza nella nostra
disciplina». L'Under 17 rappresenta al momento l'unica nazionale giovanile
della Federazione Italiana Rugby Football League. «Ma nell'ottica della
crescita che sta avendo anche il campionato della Federleague vogliamo
allargare i nostri orizzonti – conclude Nicotra -. L'obiettivo è quello di
muoversi in maniera concreta verso la formazione di Nazionali Under 13 e
Under 15, o alternativamente Under 12 e 14, che possano dare continuità al
nostro lavoro. Inoltre stiamo studiando alcune soluzioni per lavorare in
maniera ancor più approfondita all'interno delle scuole e con gli stessi
club». Infine non va dimenticato il progetto “Life Code” con il quale la
Firfl dimostra la sua propensione verso la corretta alimentazione e
integrazione, allo scopo di dare ai ragazzi l'opportunità di sapere come
comportarsi nei confronti del cibo, vero motore del nostro corpo.
L'integrazione in quest'ottica aiuta i ragazzi a recuperare meglio e a
ridurre gli infortuni.
