Federleague rugby a 13, Nicotra (coord. dell'attivit&agrave; nazionale giovanile): &laquo;Vogliamo formare altri gruppi oltre all'Under 17&raquo;

La Federazione Italiana Rugby Football League punta tutto sui giovani. E'ancora viva la soddisfazione per il recente raduno ufficiale dellaNazionale Under 17 dei coach Sebastian Velazquez e Gigi Ferraro andato inscena ad Avezzano. Il coordinatore dell'attività nazionale giovanileMassimo Nicotra spiega com'è nata l'idea. «Dopo aver fatto un incontro coiSeniores, ci è venuta voglia di provare ad organizzare un evento simile suigiovani. E sinceramente il risultato è stato sorprendente e allo stessotempo gratificante perchè i ragazzi hanno subito fatto proprie le regoledel rugby a 13. Il fatto di aver portato ad Avezzano oltre 50 giovanitalenti è un risultato importante e il raduno ha lasciato soddisfatti sianoi dell'organizzazione federale che gli stessi ragazzi. Ora continueremo alavorare in questa direzione e visioneremo anche i ragazzi di quellesocietà che non hanno potuto partecipare all'evento». Nicotra sottolinea iprossimi “step” della Nazionale Under 17 di rugby a 13. «A breveorganizzeremo un altro raduno di più giornate: stiamo cercando di capirequal è il momento migliore per farlo, se prima dell'inizio delle scuole asettembre oppure in occasione delle festività natalizie. Lo scopo è quellodi allestire un gruppo competitivo e poi farlo confrontare con altrenazionali che magari hanno una maggiore esperienza nella nostradisciplina». L'Under 17 rappresenta al momento l'unica nazionale giovaniledella Federazione Italiana Rugby Football League. «Ma nell'ottica dellacrescita che sta avendo anche il campionato della Federleague vogliamoallargare i nostri orizzonti – conclude Nicotra -. L'obiettivo è quello dimuoversi in maniera concreta verso la formazione di Nazionali Under 13 eUnder 15, o alternativamente Under 12 e 14, che possano dare continuità alnostro lavoro. Inoltre stiamo studiando alcune soluzioni per lavorare inmaniera ancor più approfondita all'interno delle scuole e con gli stessiclub». Infine non va dimenticato il progetto “Life Code” con il quale laFirfl dimostra la sua propensione verso la corretta alimentazione eintegrazione, allo scopo di dare ai ragazzi l'opportunità di sapere comecomportarsi nei confronti del cibo, vero motore del nostro corpo.L'integrazione in quest'ottica aiuta i ragazzi a recuperare meglio e aridurre gli infortuni.--Area comunicazione Federazione Italiana Rugby Football League