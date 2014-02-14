Federleague, si apre un grande 2014: gi&agrave; fissati due appuntamenti della Nazionale

Federleague, si apre un grande 2014: già fissati due appuntamenti della Nazionale
di Redazione
14/02/2014
E' stata ufficialmente presentata la stagione della Federazione Italiana
Rugby Football League (Firfl) in una conferenza stampa presso la Confapi
Lazio in via Santa Croce in Gerusalemme a Roma. Presenti i massimi vertici
della Federazione di rugby a 13 con il presidente David Massitti che ha
fatto gli onori di casa prendendo per primo la parola e sottolineando la
crescita tangibile nei numeri del movimento della Federleague. <
passando da 2000 a 2700 iscritti. Abbiamo inoltre organizzato un corso
allenatori di primo livello che ha "sfornato" ben 60 tecnici e che prevede
nuovi appuntamenti nei prossimi giorni. Per quanto riguarda il campionato
il livello tecnico è sempre di maggior qualità e al suo livello è anche la
nostra struttura medica, formata da professionisti di altissimo spessore>>.
Massitti ha poi annunciato che la nuova sede della Federleague verrà
ospitata proprio nel palazzo della Confapi e che l'assetto federale prevede
la presenza del vice-presidente Gigi Ferraro, del segretario generale
Pierluigi Gentile e dei consiglieri Magrì, Nicotra, Moncada e Marini.
<
dimostrato i numerosi progetti che abbiamo avviato (tra il Charity Camp in
Kenya, ndr) o la presenza della squadra del carcere di Frosinone (i
Bisonti, ndr) nel nostro campionato>>. All'aspetto sociale si è legato anche
il segretario generale Pierluigi Gentile, nel corso del suo intervento. <
quell'occasione sarà rilanciato il nostro progetto "Charity Camp" che
porteremo avanti per i prossimi anni e che ha come scopo quello insegnare e
infondere i valori del rugby league ai bambini degli orfanotrofi e
soprattutto quello di aiutarli anche nel pratico della loro vita
quotidiana. Gli stessi giocatori azzurri, nei giorni di permanenza nello
stato africano, faranno visita agli orfanotrofi. La Nazionale, inoltre,
giocherà un altro test match internazionale a Firenze nel mese di luglio e
una figura di spessore come quella di Gareth Haterley-Hurford dei Saracens
farà parte dello staff tecnico diretto dal ct Tyron Sterry. Questo
testimonia la nostra voglia di investire sulla crescita tecnica degli
azzurri e più in generale del nostro movimento che, ci teniamo a
sottolinearlo, vuole essere propedeutico e mai in contrasto con la
disciplina del rugby a 15>>. Gentile ha poi chiosato ricordando il primo
appuntamento ufficiale della stagione 2014 e cioè la Final Four nazionale
della Coppa Italia che si disputerà il 15 e 16 marzo ad Avezzano e quello
ormai tradizionale del campionato a luglio con suddivisione dei gironi tra
nord, centro e sud Italia. Presente alla conferenza anche il capitano della
Nazionale italiana Giacomo Franzoni che si è detto <
i miei compagni negli appuntamenti che attendono l'Italia del rugby a 13>>.
