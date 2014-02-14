Federleague, si apre un grande 2014: gi&agrave; fissati due appuntamenti della Nazionale





E' stata ufficialmente presentata la stagione della Federazione ItalianaRugby Football League (Firfl) in una conferenza stampa presso la ConfapiLazio in via Santa Croce in Gerusalemme a Roma. Presenti i massimi verticidella Federazione di rugby a 13 con il presidente David Massitti che hafatto gli onori di casa prendendo per primo la parola e sottolineando lacrescita tangibile nei numeri del movimento della Federleague. >.Massitti ha poi annunciato che la nuova sede della Federleague verràospitata proprio nel palazzo della Confapi e che l'assetto federale prevedela presenza del vice-presidente Gigi Ferraro, del segretario generalePierluigi Gentile e dei consiglieri Magrì, Nicotra, Moncada e Marini.fondante della nostra Federazione: la cura dell'aspetto sociale, come hannodimostrato i numerosi progetti che abbiamo avviato (tra il Charity Camp inKenya, ndr) o la presenza della squadra del carcere di Frosinone (iBisonti, ndr) nel nostro campionato>>. All'aspetto sociale si è legato ancheil segretario generale Pierluigi Gentile, nel corso del suo intervento. >. Gentile ha poi chiosato ricordando il primoappuntamento ufficiale della stagione 2014 e cioè la Final Four nazionaledella Coppa Italia che si disputerà il 15 e 16 marzo ad Avezzano e quelloormai tradizionale del campionato a luglio con suddivisione dei gironi tranord, centro e sud Italia. Presente alla conferenza anche il capitano dellaNazionale italiana Giacomo Franzoni che si è detto >.--Area comunicazione Federazione Italiana Rugby Football League