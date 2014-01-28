Federleague, tra pochi giorni si aprir&agrave; il sipario sulla stagione 2014

Federleague, tra pochi giorni si aprirà il sipario sulla stagione 2014
di Redazione
28/01/2014
La Federazione Italiana Rugby Football League è pronta ad aprire il sipario
sulla "succulenta" stagione 2014. La federazione di rugby a 13, infatti,
sta per presentare l'attività agonistica del nuovo anno nella speranza di
poter registrare un'ulteriore crescita rispetto alla scorsa stagione
quando, anche per bocca del presidente David Massitti, la Federleague ha
raggiunto livelli di coinvolgimento e anche di qualità di gioco notevoli.
La data e la sede sono ancora da definire, ma sale l'attesa per l'evento
che si terrà con ogni probabilità a Roma nei primi giorni di febbraio alla
presenza delle massime cariche istituzionali e anche di illustri ospiti. Il
primo appuntamento ufficiale in calendario sarà la fase regionale di Coppa
Italia che si terrà tra febbraio e marzo e che si concluderà con
l'appuntamento di prestigio della Final Four, da disputare a Pesaro
probabilmente nella seconda metà di marzo. Anche quest'anno, comunque, sarà
fortemente caratterizzato dalle iniziative sociali della Firfl: su tutti il
progetto "Kenya Charity Camp Firfl", un'idea che intende insegnare e
infondere i valori del rugby league agli sfortunati bambini degli
orfanotrofi di Watamu e Malindi, vale a dire due delle città più importanti
della nazione africana.
Ma tra l'inizio ufficiale della stagione 2014 e la fine di quella passata
non sono mancate le iniziative strettamente "tecniche" da parte della
Federleague. Da novembre, per esempio, è stato avviato un importantissimo
discorso legato alla formazione dei responsabili della Firfl: un gruppo di
tecnici, infatti, ha partecipato ad un corso di una settimana a Londra in
cui era presente il commissario tecnico della Nazionale italiana Ty Sterry
che ha impartito ai partecipanti le nozioni fondamentali della disciplina
del rugby a 13. Sulla base di quell'incontro, la Federleague ha già
programmato tutta una serie di eventi sul territorio italiano per
diffondere, approfondire e spiegare meglio il rugby a 13: il primo è andato
in scena lunedì 13 gennaio a Siracusa, ma ne sono stati già fissati altri.
Dal 7 al 9 febbraio, approfittando della sosta del campionato di rugby
union, sempre in Sicilia si terranno un allenamento dimostrativo e un corso
allenatori ai quali parteciparenno Spartans Catania, Rectores Belpasso,
Syrako, Thirteen Lovers Palermo, Xiridia e Ragusa Padua. Inoltre si
terranno dei corsi per allenatore anche a Roma (il 15 febbraio) e Pesaro
(22 febbraio), ma altri ancora potrebbero venire presto ufficializzati.
--
Area comunicazione Federazione Italiana Rugby Football League
www.federleague.it
*Informazione ai sensi del Codice della Privacy (D.L. 196/2003) - Il vostro
indirizzo ci è pervenuto da pubblici registri, elenchi, atti o documenti
conoscibili da chiunque o a seguito di una vostra e-mail a noi indirizzata.
Il vostro indirizzo sarà utilizzato esclusivamente per inviarvi le nostre
comunicazioni e notizie e non sarà comunicato o diffuso a terzi. Nel caso
avessimo disturbato la vostra privacy, inviateci una e-mail ed il vostro
indirizzo verrà prontamente rimosso dalla nostra mailing list.*
Articolo Precedente
Rugby Città di Frascati Ssd, Di Giulio e Giammarioli nell'Italia Under 20 che giocherà il Sei Nazioni
Articolo Successivo
[news giovanili] VEA FEMI-CZ: NUOVO SUCCESSO DELL’UNDER 16
Redazione