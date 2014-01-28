Federleague, tra pochi giorni si aprir&agrave; il sipario sulla stagione 2014





La Federazione Italiana Rugby Football League è pronta ad aprire il sipariosulla "succulenta" stagione 2014. La federazione di rugby a 13, infatti,sta per presentare l'attività agonistica del nuovo anno nella speranza dipoter registrare un'ulteriore crescita rispetto alla scorsa stagionequando, anche per bocca del presidente David Massitti, la Federleague haraggiunto livelli di coinvolgimento e anche di qualità di gioco notevoli.La data e la sede sono ancora da definire, ma sale l'attesa per l'eventoche si terrà con ogni probabilità a Roma nei primi giorni di febbraio allapresenza delle massime cariche istituzionali e anche di illustri ospiti. Ilprimo appuntamento ufficiale in calendario sarà la fase regionale di CoppaItalia che si terrà tra febbraio e marzo e che si concluderà conl'appuntamento di prestigio della Final Four, da disputare a Pesaroprobabilmente nella seconda metà di marzo. Anche quest'anno, comunque, saràfortemente caratterizzato dalle iniziative sociali della Firfl: su tutti ilprogetto "Kenya Charity Camp Firfl", un'idea che intende insegnare einfondere i valori del rugby league agli sfortunati bambini degliorfanotrofi di Watamu e Malindi, vale a dire due delle città più importantidella nazione africana.Ma tra l'inizio ufficiale della stagione 2014 e la fine di quella passatanon sono mancate le iniziative strettamente "tecniche" da parte dellaFederleague. Da novembre, per esempio, è stato avviato un importantissimodiscorso legato alla formazione dei responsabili della Firfl: un gruppo ditecnici, infatti, ha partecipato ad un corso di una settimana a Londra incui era presente il commissario tecnico della Nazionale italiana Ty Sterryche ha impartito ai partecipanti le nozioni fondamentali della disciplinadel rugby a 13. Sulla base di quell'incontro, la Federleague ha giàprogrammato tutta una serie di eventi sul territorio italiano perdiffondere, approfondire e spiegare meglio il rugby a 13: il primo è andatoin scena lunedì 13 gennaio a Siracusa, ma ne sono stati già fissati altri.Dal 7 al 9 febbraio, approfittando della sosta del campionato di rugbyunion, sempre in Sicilia si terranno un allenamento dimostrativo e un corsoallenatori ai quali parteciparenno Spartans Catania, Rectores Belpasso,Syrako, Thirteen Lovers Palermo, Xiridia e Ragusa Padua. Inoltre siterranno dei corsi per allenatore anche a Roma (il 15 febbraio) e Pesaro(22 febbraio), ma altri ancora potrebbero venire presto ufficializzati.--Area comunicazione Federazione Italiana Rugby Football League