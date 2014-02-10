Federleague, un successo il corso allenatori in Sicilia. E mercoled&igrave; a Roma presentazione della stagione 2014

Federleague, un successo il corso allenatori in Sicilia. E mercoledì a Roma presentazione della stagione 2014
10/02/2014
E' iniziato il conto alla rovescia. La Federazione Italiana Rugby Football
League (Firfl) presenterà con un grande evento la stagione 2014: tutta la
stampa è invitata a prendere parte all'evento che si terrà mercoledì 12
febbraio alle ore 18,30 presso la sede della Confapi Lazio (via Santa Croce
in Gerusalemme 63 a Roma) dove ovviamente saranno presenti tutti i vertici
federali.
Intanto venerdì e sabato scorsi si è tenuto il corso allenatori di primo
livello a Siracusa, in Sicilia. Un appuntamento molto atteso da
appassionati ed addetti ai lavori, in una regione che storicamente segue
molto da vicino la disciplina del rugby a 13. Presenti per la Federazione
il vice-allenatore della Nazionale italiana Tino Magrì, il coordinatore dei
corsi federali Beppe Moncada e il responsabile della selezione italiana
Juniores Massimo Nicotra che si dice soddisfatto per la riuscita
dell'evento. <
Caltanissetta, Acireale e Nissa e il giorno successivo una rappresentativa
Juniores - dice Nicotra -. Di entrambe le formazioni abbiamo potuto testare
la tenuta atletica avendo suggerito a molti di questi ragazzi uno stile
alimentare e di allenamento specifico per il mantenimento della forma. Il
sabato mattina c'è stato spazio per una lezione teorica e ho notato grande
interesse da parte di tutti i corsisti che alla fine hanno svolto
un'esercitazione scritta ottenendo l'attestato di allenatori di primo
livello della nostra disciplina>>. Gli eventi in Sicilia non si fermeranno a
quello dello scorso fine settimana. <
un'intera giornata a Ragusa, a cui parteciperanno nuovamente una
rappresentativa regionale Juniores alla mattina e una Seniores al
pomeriggio>>. Per quanto riguarda i corsi allenatori di primo livello, la
Federleague ne organizzerà altri due prossimamente a Roma (il 15 febbraio)
e Pesaro (22 febbraio).
