Federleague, un successo il corso allenatori in Sicilia. E mercoled&igrave; a Roma presentazione della stagione 2014

E' iniziato il conto alla rovescia. La Federazione Italiana Rugby FootballLeague (Firfl) presenterà con un grande evento la stagione 2014: tutta lastampa è invitata a prendere parte all'evento che si terrà mercoledì 12febbraio alle ore 18,30 presso la sede della Confapi Lazio (via Santa Crocein Gerusalemme 63 a Roma) dove ovviamente saranno presenti tutti i verticifederali.Intanto venerdì e sabato scorsi si è tenuto il corso allenatori di primolivello a Siracusa, in Sicilia. Un appuntamento molto atteso daappassionati ed addetti ai lavori, in una regione che storicamente seguemolto da vicino la disciplina del rugby a 13. Presenti per la Federazioneil vice-allenatore della Nazionale italiana Tino Magrì, il coordinatore deicorsi federali Beppe Moncada e il responsabile della selezione italianaJuniores Massimo Nicotra che si dice soddisfatto per la riuscitadell'evento. >. Gli eventi in Sicilia non si fermeranno aquello dello scorso fine settimana. >. Per quanto riguarda i corsi allenatori di primo livello, laFederleague ne organizzerà altri due prossimamente a Roma (il 15 febbraio)e Pesaro (22 febbraio).--Area comunicazione Federazione Italiana Rugby Football League