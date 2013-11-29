Federleague, un successo il corso per i tecnici a Londra. Moncada: &laquo;Un&rsquo;esperienza estremamente formativa&raquo;

Federleague, un successo il corso per i tecnici a Londra. Moncada: «Un’esperienza estremamente formativa»
di Redazione
29/11/2013
«Un’esperienza estremamente formativa». Così Beppe Moncada, uno dei tecnici
della Federleague che hanno partecipato alla spedizione di Londra, descrive
l’importante corso per allenatori a cui lui e altre quattro coach italiani
hanno partecipato pochi giorni fa. In “cattedra” è salito Ty Sterry, il
responsabile tecnico della Nazionale italiana della Firfl (Federazione
Italiana Rugby Football League, assieme ad un suo collaboratore. «Sono
stati cinque giorni molto intensi trascorsi tra la teoricità dell’aula e la
praticità degli insegnamenti sul campo di gioco» racconta Moncada. I
partecipanti del corso non sono stati scelti casualmente dalla Federleague
perché Luigi Ferraro (per Emilia Romagna, Liguria e Toscana), Luciano Gorla
(per la Lombardia), Riccardo Marini (per Lazio e Campania) e Matteo
Lombardi (per Abruzzo e Molise), oltre allo stesso Moncada (per Toscana e
Umbria), rappresentantano ognuno uno “spicchio” d’Italia. «L’intento della
Federazione – spiega Moncada – è quella di poter organizzare a breve dei
corsi di questo tipo anche in Italia e l’esperienza di Londra sarà
fondamentale per permettere a noi di trasmettere determinati concetti a chi
vuole “insegnare” questo sport che ha lo spirito del rugby, ma che poi si
distingue e che, a mio giudizio, ne è propedeutico». La Federleague,
infatti, ha già in programma delle lezioni per allenatori nel prossimo mese
di gennaio, probabilmente iniziando dalla Sicilia. Il corso londinese si è
svolto in strutture di grande livello sia di Rugby Union che Rugby League e
i cinque tecnici italiani hanno potuto osservare da vicino i metodi di
allenamento di una selezione femminile molto importante. «Quello è davvero
un altro mondo – conclude Moncada -, ma abbiamo voglia di trasportare la
tradizione e lo spirito anglosassone del rugby a XIII in Italia, pur non
dimenticando la nostra cultura sportiva».
Redazione