Federleague, un successo il corso per i tecnici a Londra. Moncada: &laquo;Un&rsquo;esperienza estremamente formativa&raquo;

«Un’esperienza estremamente formativa». Così Beppe Moncada, uno dei tecnicidella Federleague che hanno partecipato alla spedizione di Londra, descrivel’importante corso per allenatori a cui lui e altre quattro coach italianihanno partecipato pochi giorni fa. In “cattedra” è salito Ty Sterry, ilresponsabile tecnico della Nazionale italiana della Firfl (FederazioneItaliana Rugby Football League, assieme ad un suo collaboratore. «Sonostati cinque giorni molto intensi trascorsi tra la teoricità dell’aula e lapraticità degli insegnamenti sul campo di gioco» racconta Moncada. Ipartecipanti del corso non sono stati scelti casualmente dalla Federleagueperché Luigi Ferraro (per Emilia Romagna, Liguria e Toscana), Luciano Gorla(per la Lombardia), Riccardo Marini (per Lazio e Campania) e MatteoLombardi (per Abruzzo e Molise), oltre allo stesso Moncada (per Toscana eUmbria), rappresentantano ognuno uno “spicchio” d’Italia. «L’intento dellaFederazione – spiega Moncada – è quella di poter organizzare a breve deicorsi di questo tipo anche in Italia e l’esperienza di Londra saràfondamentale per permettere a noi di trasmettere determinati concetti a chivuole “insegnare” questo sport che ha lo spirito del rugby, ma che poi sidistingue e che, a mio giudizio, ne è propedeutico». La Federleague,infatti, ha già in programma delle lezioni per allenatori nel prossimo mesedi gennaio, probabilmente iniziando dalla Sicilia. Il corso londinese si èsvolto in strutture di grande livello sia di Rugby Union che Rugby League ei cinque tecnici italiani hanno potuto osservare da vicino i metodi diallenamento di una selezione femminile molto importante. «Quello è davveroun altro mondo – conclude Moncada -, ma abbiamo voglia di trasportare latradizione e lo spirito anglosassone del rugby a XIII in Italia, pur nondimenticando la nostra cultura sportiva».--Area comunicazione Federazione Italiana Rugby Football League