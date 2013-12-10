Federleague, una cena di beneficenza per sostenere il progetto &ldquo;Kenya Charity Camp&rdquo;

Federleague, una cena di beneficenza per sostenere il progetto “Kenya Charity Camp”
di Redazione
10/12/2013
Dalle parole ai fatti. Solo qualche settimana fa la Federazione Italiana
Rugby Football League (Firfl) aveva annunciato ufficialmente la nascita del
progetto “Kenya Charity Camp Firfl”, un’idea che intende insegnare e
infondere i valori del rugby league agli sfortunati bambini degli
orfanotrofi di Watamu e Malindi, vale a dire due delle città più importanti
della nazione africana. Un progetto subito accolto con entusiasmo dalla
locale Federazione di rugby a 13 che lo ha sostenuto e ha collaborato con
l’ente italiano. Recentemente due tecnici della Federleague, Daniele
Ursetta e Cristiano Lavini, sono andati per ben trenta giorni in alcune
strutture kenyote proprio per lanciare questo messaggio di sport e
speranza, accolto con grandissimo entusiasmo dalla popolazione locale e in
particolar modo dai piccoli “fruitori” di queste lezioni di rugby a 13. La
Federazione Italiana Rugby Football League aveva annunciato la volontà di
portare avanti questo progetto almeno per i prossimi mesi, senza nascondere
l’intenzione di voler continuare per i successivi due anni. Già alcuni
partner della Federazione, dando dimostrazione di grande sensibilità, hanno
collaborato per sostenere il progetto e la Firfl invita tutti coloro che
fossero interessati a fare lo stesso a contattare la Federazione. Un evento
importante, in questo senso, avverrà domani sera (mercoledì) a partire
dalle ore 20 quando presso il ristorante “Sushimura” di largo Panizza a
Frascati (ridente cittadina dei Castelli Romani) si terrà una “cena di
beneficenza” nell’ambito di una serata denominata “Insieme per l’Africa”.
L’intero ricavato della serata verrà devoluto dalla Federleague per
sostenere il progetto “Kenya Charity Camp”. Un avvenimento fortemente
voluto dalla Federazione Italiana Rugby Football League che, comunque, a
gennaio del nuovo anno ripeterà l’esperimento già messo in pratica il mese
scorso, mandando altri tecnici negli orfanotrofi delle città kenyote.
