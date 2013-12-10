Federleague, una cena di beneficenza per sostenere il progetto &ldquo;Kenya Charity Camp&rdquo;





Dalle parole ai fatti. Solo qualche settimana fa la Federazione ItalianaRugby Football League (Firfl) aveva annunciato ufficialmente la nascita delprogetto “Kenya Charity Camp Firfl”, un’idea che intende insegnare einfondere i valori del rugby league agli sfortunati bambini degliorfanotrofi di Watamu e Malindi, vale a dire due delle città più importantidella nazione africana. Un progetto subito accolto con entusiasmo dallalocale Federazione di rugby a 13 che lo ha sostenuto e ha collaborato conl’ente italiano. Recentemente due tecnici della Federleague, DanieleUrsetta e Cristiano Lavini, sono andati per ben trenta giorni in alcunestrutture kenyote proprio per lanciare questo messaggio di sport esperanza, accolto con grandissimo entusiasmo dalla popolazione locale e inparticolar modo dai piccoli “fruitori” di queste lezioni di rugby a 13. LaFederazione Italiana Rugby Football League aveva annunciato la volontà diportare avanti questo progetto almeno per i prossimi mesi, senza nasconderel’intenzione di voler continuare per i successivi due anni. Già alcunipartner della Federazione, dando dimostrazione di grande sensibilità, hannocollaborato per sostenere il progetto e la Firfl invita tutti coloro chefossero interessati a fare lo stesso a contattare la Federazione. Un eventoimportante, in questo senso, avverrà domani sera (mercoledì) a partiredalle ore 20 quando presso il ristorante “Sushimura” di largo Panizza aFrascati (ridente cittadina dei Castelli Romani) si terrà una “cena dibeneficenza” nell’ambito di una serata denominata “Insieme per l’Africa”.L’intero ricavato della serata verrà devoluto dalla Federleague persostenere il progetto “Kenya Charity Camp”. Un avvenimento fortementevoluto dalla Federazione Italiana Rugby Football League che, comunque, agennaio del nuovo anno ripeterà l’esperimento già messo in pratica il mesescorso, mandando altri tecnici negli orfanotrofi delle città kenyote.--Area comunicazione Federazione Italiana Rugby Football League