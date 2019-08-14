FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA

Stagione Sportiva 2019/20

Comunicato stampa n. 10 del 14.08.2019

FEMI-CZ RRD: JACQUES MOMBERG COLLABORERA’ CON LO STAFF TECNICO DELLA FTGI RUGBY POLESINE UNDER 18

In riferimento alle dichiarazioni rilasciate dal consigliere della Monti Rugby Rovigo Junior, Paolo Reale, nel corso della conferenza stampa indetta dalla stessa società lunedì 12 agosto scorso, si precisa che il giocatore Jacques Momberg non ha mai dato la propria disponibilità per collaborare con lo staff tecnico della Monti Rugby Rovigo Junior ne tantomeno quest'ultima ha presentato alcuna richiesta in tal senso alla FEMI-CZ Rugby Rovigo Delta, società con la quale Jacques Momberg è tesserato. Pertanto la notizia che il giocatore svolgerà attività di allenatore con le squadre della Monti Rugby Rovigo Junior è destituita di ogni fondamento.

Come annunciato in precedenza, invece, Jacques Momberg collaborerà con i tecnici delle formazioni Under 18 della FTGI Rugby Polesine, alla quale ha aderito di recente anche la FEMI-CZ Rugby Rovigo Delta. In accordo con Umberto Casellato, head coach società rossoblù e collaboratore tecnico della FTGI Rugby Polesine, Jacques Momberg affronterà questa nuova esperienza con il desiderio di intraprendere in futuro l'attività di allenatore, una volontà pienamente assecondata dalla FEMI-CZ Rugby Rovigo Delta.