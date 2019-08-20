FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA

Stagione Sportiva 2019/20

Comunicato stampa n. 11 del 20.08.2019

FEMI-CZ RRD: MARC THOMAS RITORNA IN GALLES

Marc Thomas, il ventinovenne pilone gallese ingaggiato quest'anno dalla FEMI-CZ Rugby Rovigo Delta, ha comunicato alla società la sua volontà di ritornare in patria chiedendo la risoluzione dell'accordo che lo legava al club rossoblù per la stagione 2019/20. Il giocatore ha parlato sia con il Direttore Generale, Roberto Roversi, che con l'allenatore, Umberto Casellato, spiegando che la ragioni della sua scelta sono dovute esclusivamente a questioni personali legate alla sua situazione familiare in Galles. Con una scelta condivisa, quindi, la FEMI-CZ Rugby Rovigo Delta e Marc Thomas hanno deciso di interrompere l'accordo in essere.

“Ringrazio il club per la sua comprensione e apprezzo ciò che ha fatto per me e mia moglie in questo breve periodo trascorso a Rovigo – ha detto il giocatore gallese - Auguro alla società e alla squadra i migliori risultati possibili per la prossima stagione”. La FEMI-CZ Rugby Rovigo Delta valuterà ora come e quando intervenire sul mercato per la sostituzione di Thomas.