FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA

Stagione Sportiva 2019/20

Comunicato stampa n. 08 del 09.08.2019

FEMI-CZ RRD: PAUSA DI FERRAGOSTO PER I ROSSOBLÙ

Dopo quattro settimane che hanno visto i rossoblù impegnarsi in più attività, dalla preparazione in campo alla formazione e coesione del gruppo, gli allenamenti si interromperanno per la pausa di Ferragosto e riprenderanno lunedì 19.

Alla ripresa della preparazione si unirà al gruppo anche il giovane Matteo Moscardi, dopo l’esperienza di prestagione con il Benetton Treviso.

Questo il commento del coach Umberto Casellato: “I ragazzi sono un bel gruppo e fino a oggi abbiamo lavorato bene. Dopo le prime due settimane di attività fisica, abbiamo iniziato a svolgere anche un lavoro sulla parte tecnica concentrandoci in particolare sull’attacco e sul nostro tipo di gioco. Dopo la settimana di pausa, alla ripresa rifaremo tutti i test fisici per verificare le condizioni dei giocatori. Ci sono stati dei miglioramenti dal punto di vista fisico-atletico da gran parte dei ragazzi e di questo siamo soddisfatti in quanto evidenzia che il lavoro svolto durante queste settimane è stato produttivo. Continueremo ad allenarci sugli aspetti tecnico per le tre settimane che ci separano dalla prima amichevole programmata per sabato 7 settembre che molto probabilmente sarà una sfida in famiglia tra squadra rossa e una blu. Si tratterà anche di un'occasione per presentare i ragazzi ai tifosi e alla città.”

“In merito ai giocatori che attualmente sono aggregati alle franchigie.” - continua coach Casellato - stiamo valutando con le Zebre la possibilità che Davide Ruggeri e Massimo Cioffi rimangano a loro disposizione anche nel mese di settembre. E' una decisione, però, che valuteremo più avanti tra gli staff tecnici in base alle esigenze nostre e della franchigia. Per quanto riguarda, invece, Matteo Moscardi è stato concordato che dopo la settimana di Ferragosto sarà a disposizione della FEMI-CZ Rugby Rovigo Delta e si allenerà con noi. Questo ci fa molto piacere perché Matteo, sul quale quest'anno ci sono molte attese, è un giocatore che ha indossato la maglia rossoblù da quando è nato.”





