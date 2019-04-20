Caricamento...

FEMI-CZ RRD: ROVIGO VINCE CONTRO CALVISANO MA PER DIFFERENZA PUNTI I GIALLONERI VANNO IN CHALLENGE CUP

Redazione Avatar

di Redazione

20/04/2019

Gentili colleghi e redazioni,

in allegato alcune foto del match di Continental Shield tra FEMI-CZ Rugby Rovigo Delta e Kawasaki Robot Calvisano andato in scena questo pomeriggio al "Battaglini".

Buon lavoro e tanti auguri di buona Pasqua

--

Ufficio Stampa
Silvia Stievano
mob. +39 340 8125538
@ [email protected]

Skype: rugbyrovigodelta
Twitter: twitter.com/RugbyRovigoDelt
Instagram: rugbyrovigodelta
Facebook: facebook.com/RugbyRovigoDelta


