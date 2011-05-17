Home Senza categoria FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA IL FUTURO COMINCIA DALL'UNDER 20

FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA IL FUTURO COMINCIA DALL'UNDER 20

di Redazione 17/05/2011

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA Stagione Sportiva 2010-2011 Comunicato stampa n. 105 del 17.05.2011 FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA IL FUTURO COMINCIA DALL'UNDER 20 Anche in questi giorni di fibrillazione che avvicinano la prima squadra alla semifinale di ritorno dei play off, la dirigenza della Rugby Rovigo Delta è impegnata a curare ogni altro aspetto organizzativo legato alla prossima annata sportiva nella quale vuole continuare ad essere protagonista su tutti i fronti. In quest'ottica il vertice della Società, si spera anche con la presenza dei soci promotori F. Zambelli e Costato, ha programmato una serata conviviale con la squadra Under 20 sia per ringraziarla per l'ottima annata disputata al termine di un percorso giovanile formativo che per gettare le basi della futura collaborazione necessaria per affrontare la novità dell'Under 23. La speranza della Società è che quanto seminato non vada disperso e che i giocatori continuino a sentirsi parte integrante di questa avventura che non è solo sportiva, ma soprattutto esperienza di vita. L'augurio è che la prima squadra possa attingere da questo serbatoio i campioni di domani. L'incontro è previsto per mercoledì p.v. ore 20.15 presso il Ristorante Albarello di Costa di Rovigo (RO). Oltre al vertice della Rugby Rovigo Delta guidato dal Presidente Francesco Bullo, parteciperanno lo staff tecnico della prima squadra, D.S. e allenatore, ed il capitano Mahoney assieme al vice-capitano Reato. Ufficio Stampa Rugby Rovigo Delta Pierpaolo Modonesi

Condividi Facebook Twitter Whatsapp