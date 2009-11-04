Femi Cz Rugby Rovigo, grande successo per la campagna abbonamenti 2009/2010
ROVIGO – “Chi si abbona è il nostro miglior sostegno”. Questo è lo slogan scelto dalla Femi Cz Rugby Rovigo per la campagna abbonamenti 2009/2010, e i tifosi hanno risposto con un sostegno che è un vero e proprio pilastro. Sono ottimi, infatti, i numeri degli abbonamenti venduti, cifre che hanno risposto in pieno alle aspettative della dirigenza. Ben 348 gli abbonamenti venduti, 72 in più rispetto ai 276 dello scorso anno, con un incremento del 26%. Operazione che ha portato nelle casse rossoblu ben 48.000 euro, 16.000 in più rispetto alla stagione precedente nella quale ne sono stati incamerati 32.000, un aumento in valore assoluto del 48% sugli incassi. Si è quindi rivelata vincente la strategia di affiancare, alla procedura tradizionale, la possibilità di abbonarsi on-line tramite il portale www.bookingshow.com, sul quale, è bene ricordarlo, è anche possibile acquistare i singoli biglietti per le partite dei Bersaglieri. Ben cinque le tipologie di abbonamento tra cui si poteva scegliere quella più adatta alle proprie esigenze, più tre fasce con agevolazioni per donne, studenti e ragazzi, soci e imprese partner. Per ognuno dei pacchetti, oltre al posto numerato riservato in tribuna centrale ovest, o in negli altri settori, sono compresi anche molti gadget omaggio tra cui un abbonamento annuale a Rugby! Magazine, il pelouche di Bersagliotto, cravatta, cappellino, spilletta, polo e felpa. Per chi fosse stato interessato solo ai tre match di Challege Cup era altresì possibile abbonarsi solo per questi incontri ricevendo in omaggio la maglia ufficiale della competizione. La possibilità di ricevere con l’abbonamento numerosi gadget e diversi vantaggi è stata recepita alla grande dei tifosi che hanno risposto scegliendo di abbonarsi e di farlo scegliendo i pacchetti più importanti. E proprio per ringraziare nel migliore dei modi tutti i tifosi la Femi Cz Rugby Rovigo sta organizzando per il prossimo 19 dicembre la “Festa del ringraziamento” dove, in concomitanza della partita di Amlin Challenge Cup tra i Bersaglieri e il Toulon di Jonny Wilkinson, verranno consegnati agli abbonati tutti i gadget previsti nei vari pacchetti, e si farà festa tutti insieme, perché se la Rugby Rovigo è una grande realtà è perché ha un grande sostegno.
