Femi Cz Rugby Rovigo, il piano di lavoro in vista dell'incontro col Prato

di Redazione 30/11/2009

La Femi Cz Rugby Rovigo osserva oggi un turno di riposo per recuperare le energie dopo il derby con il Petrarca Padova. Chi non si ferma sono i tre Bersaglieri impegnati a Roma con la nazionale Seven: Andrea Bacchetti, Andrea Pratichetti e Andrea Sartoretto. Quest’ultimo, però, non potrà allenarsi a causa di un brutto colpo alla mano rimediato proprio nel derby. Le radiografie effettuate a Roma, comunque, non hanno evidenziato nessuna frattura; quindi il giocatore dovrebbe riprendere ad allenarsi al suo rientro a Rovigo. I giocatori rimasti in città, comunque, ritorneranno al lavoro domani pomeriggio (martedì 1 dicembre) alle 15, allo stadio Battaglini. Mercoledì doppia seduta al campo, una la mattina e una il pomeriggio. Giovedì riposo e venerdì pomeriggio rifinitura al campo in vista dell’incontro casalingo con Consiag I Cavalieri Prato. E’ rientrato nel gruppo Riccardo Bocchino, dopo la chiamata in Nazionale e sta rientrando a Rovigo anche Alejandro Abadje impegnato nei test match con l’Argentina.

