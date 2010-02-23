Femi-Cz Rugby Rovigo vs Consiag I Cavalieri Prato: aperta al pubblico solo la tribuna Lanzoni
di Redazione
23/02/2010
E’ programmata per domenica alle 15.30 allo stadio Mario Battaglini di Rovigo la partita tra Femi-Cz Rugby Rovigo e il Consiag I Cavalieri Prato, valida per la quarta giornata di Coppa Italia 2010. La Femi-Cz Rugby Rovigo comunica che in occasione dell’incontro di domenica verrà aperta al pubblico solo la tribuna Dino Lanzoni, con accesso in viale Alfieri, mentre resterà chiusa la tribuna Quaglio. Tutti coloro che sono in possesso di un abbonamento valido per l’ingresso alla tribuna est potrà tranquillamente accedere alla ovest semplicemente mostrando il tagliando all’ingresso.
