di Redazione 26/02/2012

Rovigo, Stadio "Mario Battaglini" - domenica 26 febbraio, ore 14.00 Eccellenza, XII giornata FEMI-CZ VEA RUGBY ROVIGO DELTA v SAN GERGORIO CATANIA 39 - 5 (8 - 0) Un improvviso temporale si scatena sul Battaglini mezzora prima dell'inizio dell'incontro. Alle 14 il cielo si rasserena è torna a splendere un sole caldo che sembra di buon auspicio per l'esito della gara. In campo però il Rovigo del primo tempo è inguardabile e solo l'insistita azione di Pedrazzi porta ad una meta che fissa il risultato sull'8 a 0 dopo un piazzato di Basson dalla corta distanza. Buona la prova del San Gregorio nella seconda metà del primo tempo. Nella ripresa cambia la musica e, complice un giallo a Venturi, il Rovigo comincia a macinare gioco e mete dimostrando la giusta determinazione per mettere sotto un avversario che ha fatto la sua parte, ma che il Rovigo ha trattato con superficialità nella prima frazione di gioco. Alla fine le mete sono sei e i punti conquistati in classifica 5. La strada è lunga e i playoff non sono un sogno impossibile, ma se si ripeteranno le prestazioni del primo tempo non c'è da illudersi. Il San Gregorio cerca la segnatura della bandiera nei minuti finali e Todeschini viola la meta rossoblu all'ultimo minuto. Debutto in Eccellenza con il Rovigo per Ciochina e Gaeta Corrado. Marcatori: 1° tempo 9' cp Basson (RO) (3 - 0), 28' mt Pedrazzi n.tr. (RO) (8 - 0) 2° tempo 46' mt Pace tr. Bustos (RO) (15 - 0), 50' mt Bacchetti n.tr. (RO) (20 - 0), 57' mt Bustos n.tr. (RO) (25 - 0), 60' mt Mahoney tr. Basson (RO) (32 - 0), 66' mt. tr. Basson (RO) (39 - 0), 80' mt Todeschini n.tr. (RO) (39 - 5). Femi-CZ Rovigo: S. Basson ; L. Lubian, S. Pace (47' D. Duca), R. Pedrazzi, A. Bacchetti (67' Bovolenta); G. Bustos, M. Merlo (58' Wilson); H. Scholtz, F. Cristiano (51' Lubian E.), A. Persico; D. Tumiati (51' Ciochina), T. Reato; A. Ceglie (61' Giazzon), L. Mahoney (cap.) (61' Giazzon), N. Quaglio (73' Gaeta).? all. Roux San Gregorio Catania: F. Giobbe; S. Montanelli, N. Gillingham, P. Valcastelli (61' C. Leonardi, 68' D. Bordonaro), F. Venturi; J. Todeschini, T. Pucciariello (41'M. Failla); J. Sarto, G. Sala, W. Van Der Walt; J. Van Der Walt, G. Duca (61' S. Daupi); L. Poloni, G. Rampa (65' V. Lo Favaro), F. Gentili. (41' M. Sauria) n.e: S. Micale all. Arancio Arb. Bertelli (Brescia) G.d.l. Serchiani (Padova), Mariotti (Ferrara) Quarto Uomo: Pulpo (Brescia) Cartellini: 45' giallo Venturi (SG), 68' giallo Poloni (SG) Calciatori: Bustos (Femi-CZ VEA Rovigo Delta) t. 1/4; Basson (Femi-Cz Vea) tr. 2/2 c.p. 1/1, Todeschini tr. 0/1 Man of the match: Stefan Basson (Femi-CZ VEA Rovigo Delta) Note: giornata serena, temperatura 12°, terreno allentato dal temporale, ma in buone condizioni, spettatori 1.000 circa. Punti conquistati in classifica: Femi-CZ VEA Rovigo Delta 5; San Gregorio Catania 0

