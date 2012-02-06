Loading...

Rugby CS Logo Rugby CS

FEMI-CZ VEA RUGBY ROVIGO DELTA VS. RUGBY REGGIO SI RECUPERA DOMENICA PROSSIMA ALLE 15,00

Redazione Avatar

di Redazione

06/02/2012

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO
FEMI-CZ VEA RUGBY ROVIGO DELTA S.S. 2011-2012 CS n. 77 del 06.02.2012 FEMI-CZ VEA RUGBY ROVIGO DELTA VS. RUGBY REGGIO SI RECUPERA DOMENICA PROSSIMA ALLE 15,00 La Segreteria della Commissione Organizzatrice Gare della F.I.R. ha comunicato che il recupero della prima giornata di ritorno è stato programmato per domenica 12 febbraio alle ore 15,00. Rugby Rovigo Delta Ufficio Stampa Pierpaolo Modonesi
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

I VOLONTARI SGOMBERANO IL BATTAGLINI

Articolo Successivo

peroni e sei nazioni

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

FEMI-CZ RRD: MARC THOMAS RITORNA IN GALLES

FEMI-CZ RRD: MARC THOMAS RITORNA IN GALLES

20/08/2019

FEMI-CZ RRD: JACQUES MOMBERG COLLABORERA&rsquo; CON LO STAFF TECNICO DELLA FTGI RUGBY POLESINE UNDER 18

FEMI-CZ RRD: JACQUES MOMBERG COLLABORERA&rsquo; CON LO STAFF TECNICO DELLA FTGI RUGBY POLESINE UNDER 18

14/08/2019

FEMI-CZ RRD: COMUNICATO RUGBY FEMMINILE

FEMI-CZ RRD: COMUNICATO RUGBY FEMMINILE

10/08/2019