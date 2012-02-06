FEMI-CZ VEA RUGBY ROVIGO DELTA VS. RUGBY REGGIO SI RECUPERA DOMENICA PROSSIMA ALLE 15,00
di Redazione
06/02/2012
FEMI-CZ VEA RUGBY ROVIGO DELTA S.S. 2011-2012 CS n. 77 del 06.02.2012 FEMI-CZ VEA RUGBY ROVIGO DELTA VS. RUGBY REGGIO SI RECUPERA DOMENICA PROSSIMA ALLE 15,00 La Segreteria della Commissione Organizzatrice Gare della F.I.R. ha comunicato che il recupero della prima giornata di ritorno è stato programmato per domenica 12 febbraio alle ore 15,00. Rugby Rovigo Delta Ufficio Stampa Pierpaolo Modonesi
Articolo Precedente
I VOLONTARI SGOMBERANO IL BATTAGLINI
Articolo Successivo
peroni e sei nazioni
Redazione