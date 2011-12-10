Home Senza categoria FEMI-CZ VEA RUGBY ROVIGO DELTA v BORDEAUX-BÈGLES 7 - 31

FEMI-CZ VEA RUGBY ROVIGO DELTA v BORDEAUX-BÈGLES 7 - 31

di Redazione 10/12/2011

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

FEMI-CZ VEA RUGBY ROVIGO DELTA S.S. 2011-2012 CS n. 51 del 10.12.2011 FEMI-CZ VEA RUGBY ROVIGO DELTA v BORDEAUX-BÈGLES 7 - 31 (0 - 10) Rovigo, Stadio "Mario Battaglini" - sabato 10 dicembre 2011 Amlin Challenge Cup 2011-2012 3° giornata Il Rovigo ha offerto una buona prestazione soprattutto nel primo tempo ed a inizio ripresa, poi, nel finale, sono mancate le forze e la forbice del punteggio si è allargata. Tanti i minuti di gioco effettivo e buona la continuità data dai rossoblu alle azioni di gioco. Attenta la difesa francese che ha impedito ai Bersaglieri di concretizzare il possesso. Qualche difficoltà in mischia chiusa, ma comunque positiva la prova degli avanti. Marcatori: 4' drop Sanchez (BB) (0-3), 32' meta Lilo tr. Sanchez (BB) (0-10), 46' meta Pavan tr. Bustos (7-10), 59' meta Saubusse tr. Sanchez (BB) (7 - 17), 59' meta Tisseau tr. Sanchez (BB) (7 - 24), 59' meta Lopez tr. Sanchez (BB) (7 -31). Femi-CZ VEA Rugby Rovigo Delta: S. Basson; R. Pavan, R. Pedrazzi (75' Bovolenta), J. Van Niekerk (46' Duca), L. Lubian; G. Bustos, M. Zanirato (65' Wilson); H. Scholtz, F. Cristiano (61' Lubian E.), A. Persico; T. Reato, D. Tumiati (71' Barion); O. Lombardi (8' Boccalon), L. Mahoney [cap.] (47' Giazzon), L. Marsh (47' Quaglio). Bordeaux-Bègles: C. Lopez; V. Lilo (63' Brana), J. Rey (51' Mailei), M. Denetre, L. Ferreres [cap.]; N. Sanchez, J. Seron (51' Saubusse); H. Chalmers, L. Madaule, C. Ternisien (65' Leo); F. Tisseau, C. Treloar (50' Chauveau); P. Toetu (35' Davies)(69' Toetu), F. Rofes (50' Bethery), L. DelBoulbes (50' Labbe). Arbitro: Leighton Hodges (Galles). g.d.l. Greg Morgan e Barrie Gregory assistenti: Serchiani e Mariotti Cartellini: gialli no Calciatori: Basson (Femi-CZ VEA Rovigo Delta) c.p. 0/1; Bustos (Femi-CZ VEA Rovigo Delta) c.p. 0/2 t. 1/1; Sanchez (Bordeaux-Bègles) c.p. 1/1 t. 4/4. Man of the match: Michel DENETRE (Bordeaux-Bègles) Note: giornata coperta, temperatura 6°, terreno in perfette condizioni, spettatori 800 circa. Punti conquistati in classifica: Femi-CZ VEA Rovigo Delta 0; Bordeaux-Bègles 5 Ufficio Stampa Pierpaolo Modonesi

Condividi Facebook Twitter Whatsapp