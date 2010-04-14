Home Federazione Italiana Rugby Femminile: semifinale seria A

di Redazione 14/04/2010

Sono Federica Guerzoni e Monia Salvini i direttori di gara delle semifinali di andata del Campionato Femminile di Serie A in calendario domenica prossima, 18 aprile. A Civitavecchia la Red&Blu ospita le Red Panthers di Treviso, detentrici del Trofeo, mentre a Monza va in scena la semifinale tra la formazione locale, le “Ringhio”, ed il Sitam Riviera del Brenta. Una settimana dopo sono in programma a Treviso e Mira (Venezia) le gare di ritorno. Di seguito le terne arbitrali: SERIE A FEMMINILE – SEMIFINALI DI ANDATA – 18.04.2010 Civitavecchia, campo comunale Moretti della Marta, ore 14.30 RED&BLU RUGBY – BENETTON TREVISO, arb. Federica Guerzoni (Ferrara) G.d.l. Mariotti (Ferrara) e Rinaldi (Modena) Monza, Campo Chiolo, ore 15.30 RUGBY MONZA– SITAM RIVIERA DEL BRENTA, arb. Monia Salvini (Firenze) G.d.l. De Carlini (Lodi) e Ballardini (Alessandria)

