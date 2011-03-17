&quot;FESTEGGIAMO L'UNITA' D'ITALIA FACENDO SVENTOLARE IL TRICOLORE SU EDINBURGO&quot;

Home Senza categoria "FESTEGGIAMO L'UNITA' D'ITALIA FACENDO SVENTOLARE IL TRICOLORE SU EDINBURGO"

di Redazione 17/03/2011

PARISSE: "FACCIAMO SVENTOLARE IL TRICOLORE SU EDINBURGO PER I 150 ANNI DI UNITA' NAZIONALE" Londra-Heathrow - Giornata di trasferimento per la Nazionale Italiana Rugby, che ha festeggiato i 150 anni dell'unità d'Italia con il viaggio da Roma ad Edinburgo dove, sabato alle 14.30 locali (15.30 in Italia, diretta Sky Sport 2HD/differita La7) capitan Sergio Parisse e compagni affronteranno la Scozia nella quinta e conclusiva giornata dell'RBS 6 Nazioni 2011. In palio, per il XV di Nick Mallett, la possibilità - in caso di risultato utile - di scalare il ranking IRB sino al nono posto, superando Fiji, Samoa e proprio gli highlanders. Sbarcati in serata nella capitale scozzese, i ventiquattro azzurri hanno cenato presso il raduno del Marriott Hotel in Glasgow Road e domani alle 13.30 locali scenderanno sul prato di Murrayfield per il captain's run di rifinitura, cui seguirá la conferenza stampa della vigilia con il CT Mallett e capitan Parisse. "Dopo la vittoria sulla Francia vogliamo regalarci e regalare al nostro Paese una nuova, grande soddisfazione: aver battuto i francesi nella settimana che precedeva le celebrazioni per l'unità nazionale é stata una grande cosa, ma adesso vogliamo far sventolare il tricolore anche su Edinburgo" ha detto capitan Parisse durante il trasferimento tra Heathrow e l'aeroporto della capitale di Scozia.

