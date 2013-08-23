FIAMME DI NUOVO AL LAVORO E TEST PRECAMPIONATO

*COMUNICATO STAMPA FIAMME ORO RUGBY** **DOPO MOENA, FIAMME AL LAVORO A PONTE GALERIA**IN VISTA DEI TEST PRECAMPIONATO**Roma* – Manca poco meno di un mese all’inizio del Campionato di Eccellenza2013/14 e le Fiamme tornano sul sintetico di Ponte Galeria per completarela preparazione e farsi trovare pronte ai nastri di partenza il 21settembre per la sfida in trasferta contro il Rovigo.Fondamentali, come lo scorso anno, sono state le due settimane passate inVal di Fassa, a Moena presso la Scuola di addestramento alpino dellaPolizia di Stato, durante le quali la squadra ha potuto svolgere lapreparazione in quota, i test fisici e completare quel “team building” cuil’allenatore, Pasquale Presutti, tiene fortemente. *“Abbiamo lavorato moltobene a Moena – ha detto il coach delle Fiamme – soprattutto per il climache abbiamo trovato. La temperatura e le belle giornate sono state nostrealleate in quei quindici giorni. Il lavoro svolto è stato bene o male lostesso dello scorso anno, ma con il vantaggio di avere un anno in più diconoscenza con i miei ragazzi e con lo staff con cui abbiamo trovatol’affiatamento ideale”.* Anche quest’anno coach Presutti, infatti, saràaffiancato da Sven Valsecchi, per i trequarti, da Alessandro Castagna, chesi occuperà principalmente della mischia, e dai due preparatori atleticiRiccardo Di Maio e Mirko Sestili.Dunque, dopo Moena e pochi giorni di vacanza nel periodo di Ferragosto, ilteam della Polizia di Stato ha ricompattato i ranghi ed ha ripreso lapreparazione precampionato sul terreno del “Gelsomini”, lavorandoprincipalmente nelle prime ore del mattino a causa del caldo che, in questafase dell’estate, si abbatte sulla Capitale. Per cui, sveglia presto eallenamento in campo dalle 8 alle 10, per poi andare ancora un paio di orein palestra. Questo il programma che stanno seguendo i giocatori, anchesotto lo sguardo attento dei fisioterapisti, Nicola Sepulcri, CarloVisentin e la “new entry” Giulio Casaril (fisio anche della NazionaleSeven).*“L’amalgama tra nuovi arrivati e gli altri giocatori è stata trovatasubito – ha continuato Presutti – e mi sembra che abbiamo formato un ottimogruppo sia dal punto di vista umano che da quello tecnico. I ragazziapprodati quest’anno in maglia cremisi sono tutti giocatori che hannoesperienza ad alto livello e sono certo che innalzeranno l’asticella deltasso tecnico di tutta la squadra”.*Le prime risposte arriveranno dalle amichevoli previste prima del “pronti,via” del Campionato. Si inizierà domenica 25 agosto a l’Aquila con ilquadrangolare dedicato a Lorenzo Sebastiani tra i neroverdi locali, il GranSasso, la Lazio e, ovviamente le Fiamme. Dopo cinque giorni, il 30, sulsintetico della caserma “S. Gelsomini”, i Cremisi se la vedranno con laLazio e i Cavalieri Prato. Chiuderà il ciclo di test un altro triangolare,stavolta tra le tre squadre romane: Fiamme, Lazio e Unione Rugby Capitolinasi sfideranno sul campo di via Flaminia per aggiudicarsi il trofeo dedicatoa Brendan Lynch, il giocatore dell’Urc tragicamente scomparso l’anno scorsoin un incidente stradale.*“Cercheremo di dare spazio al maggior numero di giocatori possibile – haconcluso coach Presutti – per dare a tutti l’opportunità di farsi vederefinalmente all’opera sul campo”.**Roma, 23 agosto 2013**Cristiano Morabito – Responsabile Ufficio stampa Fiamme Oro Rugby*--Cristiano MorabitoResponsabile ufficio stampa Fiamme Oro Rugbytel 3313731101 - 3339321622skype: cristiano_morabitotwitter: @crismorabito