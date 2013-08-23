FIAMME DI NUOVO AL LAVORO E TEST PRECAMPIONATO
di Redazione
23/08/2013
*COMUNICATO STAMPA FIAMME ORO RUGBY*
* **DOPO MOENA, FIAMME AL LAVORO A PONTE GALERIA
**IN VISTA DEI TEST PRECAMPIONATO*
*Roma* – Manca poco meno di un mese all’inizio del Campionato di Eccellenza
2013/14 e le Fiamme tornano sul sintetico di Ponte Galeria per completare
la preparazione e farsi trovare pronte ai nastri di partenza il 21
settembre per la sfida in trasferta contro il Rovigo.
Fondamentali, come lo scorso anno, sono state le due settimane passate in
Val di Fassa, a Moena presso la Scuola di addestramento alpino della
Polizia di Stato, durante le quali la squadra ha potuto svolgere la
preparazione in quota, i test fisici e completare quel “team building” cui
l’allenatore, Pasquale Presutti, tiene fortemente. *“Abbiamo lavorato molto
bene a Moena – ha detto il coach delle Fiamme – soprattutto per il clima
che abbiamo trovato. La temperatura e le belle giornate sono state nostre
alleate in quei quindici giorni. Il lavoro svolto è stato bene o male lo
stesso dello scorso anno, ma con il vantaggio di avere un anno in più di
conoscenza con i miei ragazzi e con lo staff con cui abbiamo trovato
l’affiatamento ideale”.* Anche quest’anno coach Presutti, infatti, sarà
affiancato da Sven Valsecchi, per i trequarti, da Alessandro Castagna, che
si occuperà principalmente della mischia, e dai due preparatori atletici
Riccardo Di Maio e Mirko Sestili.
Dunque, dopo Moena e pochi giorni di vacanza nel periodo di Ferragosto, il
team della Polizia di Stato ha ricompattato i ranghi ed ha ripreso la
preparazione precampionato sul terreno del “Gelsomini”, lavorando
principalmente nelle prime ore del mattino a causa del caldo che, in questa
fase dell’estate, si abbatte sulla Capitale. Per cui, sveglia presto e
allenamento in campo dalle 8 alle 10, per poi andare ancora un paio di ore
in palestra. Questo il programma che stanno seguendo i giocatori, anche
sotto lo sguardo attento dei fisioterapisti, Nicola Sepulcri, Carlo
Visentin e la “new entry” Giulio Casaril (fisio anche della Nazionale
Seven).
*“L’amalgama tra nuovi arrivati e gli altri giocatori è stata trovata
subito – ha continuato Presutti – e mi sembra che abbiamo formato un ottimo
gruppo sia dal punto di vista umano che da quello tecnico. I ragazzi
approdati quest’anno in maglia cremisi sono tutti giocatori che hanno
esperienza ad alto livello e sono certo che innalzeranno l’asticella del
tasso tecnico di tutta la squadra”.*
Le prime risposte arriveranno dalle amichevoli previste prima del “pronti,
via” del Campionato. Si inizierà domenica 25 agosto a l’Aquila con il
quadrangolare dedicato a Lorenzo Sebastiani tra i neroverdi locali, il Gran
Sasso, la Lazio e, ovviamente le Fiamme. Dopo cinque giorni, il 30, sul
sintetico della caserma “S. Gelsomini”, i Cremisi se la vedranno con la
Lazio e i Cavalieri Prato. Chiuderà il ciclo di test un altro triangolare,
stavolta tra le tre squadre romane: Fiamme, Lazio e Unione Rugby Capitolina
si sfideranno sul campo di via Flaminia per aggiudicarsi il trofeo dedicato
a Brendan Lynch, il giocatore dell’Urc tragicamente scomparso l’anno scorso
in un incidente stradale.
*“Cercheremo di dare spazio al maggior numero di giocatori possibile – ha
concluso coach Presutti – per dare a tutti l’opportunità di farsi vedere
finalmente all’opera sul campo”.*
*Roma, 23 agosto 2013*
Redazione