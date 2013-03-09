FIAMME IN LUTTO PER LA SCOMPARSA DI RENATO GAMBONI

*COMUNICATO STAMPA FIAMME ORO RUGBY** **LE FIAMME ORO RUGBY PIANGONO LA SCOMPARSA DI RENATO GAMBONI**OGGI UN MINUTO DI SILENZIO PRIMA DI TUTTE LE PARTITE DEI CREMISI** **Roma* – Si è spento oggi a 69 anni nella sua Roma, per un male incurabile,Renato Gamboni. Protagonista dello scudetto 1968 con le Fiamme Oro Rugby aPadova, una volta smessa la maglia da giocatore è rimasto con i Cremisiprima da appassionato e poi come allenatore della Under 20. Poliziotto erugbista, Renato era stato anche responsabile della tenuta presidenziale diCastelporziano.“Ho perduto uno dei pochi cari amici – così lo ricorda il general managerdelle Fiamme, Bruno Pighetti – ma anche un valido appoggio. Mi sono sempreavvalso dei suoi preziosi consigli tecnici ed umani, dettati da unaprofonda conoscenza del gioco e dei giocatori. Per me oggi è un giornodoloroso”.Un grande dolore anche per Michele Fabiani, ex mediano delle Fiamme negliAnni ’90 e oggi allenatore del Civitavecchia, che per Renato era come unfiglio.La dirigenza, lo staff e tutta la squadra delle Fiamme Oro Rugby, che siuniscono al dolore della moglie Raffaella e delle figlie Francesca edEmanuela, hanno deciso di onorare la memoria di Renato Gamboni (che havoluto fare il suo ultimo viaggio indossando la maglia delle Fiamme Oro),osservando oggi un minuto di silenzio prima del fischio d’inizio di tuttele partite in cui saranno impegnati i Cremisi.* **Roma, 9 marzo 2013**Cristiano Morabito – Responsabile Ufficio stampa Fiamme Oro Rugby*--Cristiano MorabitoResponsabile ufficio stampa Fiamme Oro Rugbytel 3313731101 - 3339321622skype: cristiano_morabitotwitter: @crismorabito