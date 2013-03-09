FIAMME IN LUTTO PER LA SCOMPARSA DI RENATO GAMBONI
di Redazione
09/03/2013
*COMUNICATO STAMPA FIAMME ORO RUGBY*
*LE FIAMME ORO RUGBY PIANGONO LA SCOMPARSA DI RENATO GAMBONI*
*OGGI UN MINUTO DI SILENZIO PRIMA DI TUTTE LE PARTITE DEI CREMISI*
*Roma* – Si è spento oggi a 69 anni nella sua Roma, per un male incurabile,
Renato Gamboni. Protagonista dello scudetto 1968 con le Fiamme Oro Rugby a
Padova, una volta smessa la maglia da giocatore è rimasto con i Cremisi
prima da appassionato e poi come allenatore della Under 20. Poliziotto e
rugbista, Renato era stato anche responsabile della tenuta presidenziale di
Castelporziano.
“Ho perduto uno dei pochi cari amici – così lo ricorda il general manager
delle Fiamme, Bruno Pighetti – ma anche un valido appoggio. Mi sono sempre
avvalso dei suoi preziosi consigli tecnici ed umani, dettati da una
profonda conoscenza del gioco e dei giocatori. Per me oggi è un giorno
doloroso”.
Un grande dolore anche per Michele Fabiani, ex mediano delle Fiamme negli
Anni ’90 e oggi allenatore del Civitavecchia, che per Renato era come un
figlio.
La dirigenza, lo staff e tutta la squadra delle Fiamme Oro Rugby, che si
uniscono al dolore della moglie Raffaella e delle figlie Francesca ed
Emanuela, hanno deciso di onorare la memoria di Renato Gamboni (che ha
voluto fare il suo ultimo viaggio indossando la maglia delle Fiamme Oro),
osservando oggi un minuto di silenzio prima del fischio d’inizio di tutte
le partite in cui saranno impegnati i Cremisi.
*Roma, 9 marzo 2013*
