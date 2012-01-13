FIAMME ORO: Anteprima XII giornata: Firenze Rugby 1931 VS FFOO

Prima partita del girone di ritorno e seconda trasferta consecutiva per le Fiamme Oro. Nell’anticipo di sabato 14, il XV allenato da Sven Valsecchi e Rocco Salvan affronta il Firenze Rugby 1931. I biancorossi toscani sono reduci da tre sconfitte consecutive, di cui due casalinghe contro San Donà e Accademia, e attualmente viaggiano nella parte medio-bassa della classifica del girone 1 della Serie A, a 17 punti dalle Fiamme. Il team cremisi si presenta a ranghi quasi completi per il match al “Padovani”, con il recupero di capitan Roberto Mariani, lasciando a riposo ancora per una giornata Carlo Cerasoli e Guido Barion. “Dovremo stare molto attenti a questo match – ha detto l’allenatore cremisi Valsecchi – il Firenze cercherà di risollevarsi in ogni modo dopo le tre sconfitte subite. Loro hanno bisogno di punti per salire in classifica e noi per consolidare il primo posto, visto che le nostre dirette inseguitrici, San Donà e Lyons, sono impegnate in due trasferte impegnative. Domani mi aspetto una partita abbastanza impegnativa e noi dovremo essere capaci di imporre il nostro gioco fin dall’inizio per portare a casa il risultato”. Per la trasferta toscana i coach delle Fiamme Oro hanno convocato 25 giocatori. Ad arbitrare il match, con inizio alle 15,00, sarà il signor Vivarini di Padova.Giuseppe Cerqua, Fabio Cocivera, Giuseppe Di Stefano, Mirko Pettinari, Alfredo Gasparini, Marco Moscarda, Valerio Vicerè, Adriano Lombardo, Alberto Cazzola, Francesco Riedi, Fabio Flammini, Damiano Vedrani, Matteo Zitelli, Lorenzo Favaro, Alessandro Maestri, Luca Martinelli, Nicola Benetti, Giovanni Massaro, Daniele Forcucci, Giuseppe Sapuppo, Roberto Mariani, Marcello De Gaspari, Marco Rosa, Simone Andreucci ed Ettore Boarato Roma, 13 gennaio 2012