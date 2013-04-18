FIAMME ORO CONTRO I CROCIATI, PRESUTTI: &quot;NON SARA' UNA GITA&quot;

Home FIAMME ORO CONTRO I CROCIATI, PRESUTTI: "NON SARA' UNA GITA"

FIAMME ORO CONTRO I CROCIATI, PRESUTTI: "NON SARA' UNA GITA"

di Redazione 18/04/2013

Reduci dall’esaltante vittoria contro il Rovigo, sabato 20 aprile, alle 16, le Fiamme saranno ospiti dei Crociati Parma per disputare la XX e

terzultima giornata di campionato. All’andata i Cremisi uscirono vittoriosi dal sintetico del “Gesomini” con un perentorio 40 a 7. Ma stavolta

gli emiliani, relegati a fondo classifica con soli quattro punti, dovranno giocarsi tutte le chanche per agguantare quella salvezza che sembra

allontanarsi sempre di più. Coach Bordon ha fatto appello a tutti i tifosi che hanno a cuore la causa crociata, di venire numerosi al “Nando

Capra” di Noceto per sostenere la propria squadra. Il clima, dunque, per il XV della Polizia di Stato non sarà dei più semplici e il rischio è

quello di arrivare all’impegno mentalmente scarichi. Per questo motivo l’allenatore delle Fiamme, Pasquale Presutti, durante la settimana ha

insistito molto sul tipo di approccio da avere e, mostrando di non prendere sottogamba l’impegno, ha confermato quasi per intero la formazione che

sabato scorso ha vinto con il Rovigo.



Le uniche novità sono in prima linea con Marco Moscarda che indosserà la maglia numero due dal primo minuto e Valerio Vicerè pronto ad entrare

dalla panchina. I gradi da capitano, dato che Giuseppe Cerqua riposerà per un turno, li vestirà Nicola Benetti che tenterà di scalzare il rodigino

Basson dal vertice della classifica marcatori (rispettivamente 211 contro 218 punti). In terza linea in campo dall’inizio, nel ruolo di numero 8, ci

sarà l’aquilano Carlo Cerasoli, mentre tra i centri rientrerà Daniele Forcucci, completamente ristabilitosi dall’infortunio al ginocchio patito

nel match di San Donà. Estremo giocherà di nuovo Roberto Mariani.



“Non dobbiamo pensare che a Parma ci aspetterà una gita di piacere – ha detto coach Presutti – perché loro hanno bisogno di far punti per

uscire dalla situazione difficile in cui sono. Dobbiamo fare la nostra partita senza dar importanza alla classifica e giocare concentrati, così come

abbiamo fatto nelle ultime quattro giornate. Solo così potremo portare a casa il risultato”.



Dirigerà l’incontro l’arbitro internazionale Marius Mitrea (TV), insieme ai guardalinee Bertelli (BS) e Franzoi (VE); quarto uomo sarà il

piacentino Gobbi.



LA PROBABILE FORMAZIONE



Mariani, De Gaspari, Forcucci, Massaro, Andreucci, Canna, Benetti, Cerasoli, Vedrani, Zitelli, Cazzola, Sutto, Duca, Moscarda, Cocivera



A disp.: Gentili, Vicerè, Di Stefano, Mammana, Maestri, Marinaro, Boarato, Calandro







Redazione