[FIAMME ORO] ESORDIO A ROVIGO: BACCHETTI SFIDA SUBITO IL PROPRIO PASSATO



di Redazione 19/09/2013

FIAMME A ROVIGO, BACCHETTI SFIDA SUBITO IL PROPRIO PASSATO



Roma – Partenza in salita per le Fiamme nell’84^ edizione del campionato nazionale di rugby d’Eccellenza che, alla prima giornata, si troveranno

di fronte alla formazione incoronata da tutti come la regina del mercato estivo: Rovigo. Uno scontro che potrà da subito dire quali sono le reali

ambizioni di entrambi i team: il Rovigo stellare che, oltre ad annoverare nel suo roster atleti del calibro di Mirco Bergamasco, ha anche cambiato

guida tecnica e le Fiamme, sempre allenate da Pasquale Presutti, che con gli otto nuovi inserimenti in rosa puntano ad un campionato tranquillo.



Molte le novità in campo sabato prossimo per il team della Polizia di Stato. Confermata la prima linea della scorsa stagione, con Fabio Cocivera e

Gianmarco Duca piloni e capitan Giuseppe Cerqua tallonatore. Novità in seconda con Alberto Cazzola che sarà affiancato dal nuovo arrivato Ivan

Perrone, mentre in terza Damiano Vedrani e Matteo Zitelli saranno i flanker, con Mirko Amenta, altra new entry della stagione, a chiudere il pacchetto

di mischia con il numero 8. Cabina di regia affidata a Carlo Canna che, per l’occasione, non vestirà la maglia numero 10 ritirata lo scorso anno

per tutte le partite contro i Bersaglieri, in memoria di Stefano Casotti (ex di entrambe le squadre). La giovane apertura cremisi sarà affiancata,

con il numero 9, dal miglior giocatore dell’Eccellenza e top scorer delle Fiamme 2012-2013, Nicola Benetti. Alle ali esordio con la maglia delle

Fiamme per Michele Sepe e Andrea Bacchetti, ex di lusso: “Sicuramente quando entrerò al Battaglini – ha detto l’ala rodigina – mi

emozionerò, perché in questo stadio c’è un pezzo del mio cuore. Ma la mia maglia adesso è quella delle Fiamme e farò di tutto per onorarla al

meglio. A fine partita sicuramente andrò a salutare quelli che fino allo scorso anno erano i miei tifosi e con loro, dopo il match, avrò occasione

di scambiare un po’ di battute”. I centri saranno ancora i confermati Daniele Forcucci e Giovanni Massaro, mentre chiuderà la formazione

un’altra novità: Matteo Gasparini. Per il giovane estremo (1994) proveniente dalle giovanili della Benetton sarà un duplice esordio: maglia

cremisi e prima partita in assoluto in Eccellenza.



“Come ho già detto più volte – ha dichiarato coach Pasquale Presutti – prima o poi le squadre forti bisogna affrontarle tutte. Certo, noi

iniziamo con quella che è una delle candidate alla vittoria finale. Ci servirà anche come banco di prova per vedere quanto siamo cresciuti dallo

scorso anno".



Inizio fissato per le 16 sul prato dello stadio Mario Battaglini di Rovigo. Arbitrerà il signor Blessano (Treviso), con i giudici di linea Navarra

(Udine e Favero (Treviso). Quarto uomo sarà il signor Sibillin (Treviso).



La probabile formazione

Gasparini, Sepe, Massaro, Forcucci, Bacchetti, Benetti Canna, Amenta, Zitelli, Vedrani, Cazzola, Perrone, Duca, Cerqua, Cocivera.

A disp. : Naka, Vicerè, Di Stefano, Mammana, Balsemin, Vassallo, Sapuppo, De Gaspari.







