FIAMME ORO, FATTO IL XV PER IL DERBY CON MANTOVANI LAZIO

di Redazione 25/04/2013

Sabato 27 a Ponte Galeria arriva la Lazio nell'ultimo incontro casalingo della stagione delle Fiamme. Il XV della Polizia di Stato è chiamato a

riscattare la opaca prestazione di sabato scorso contro i Crociati: un passaggio a vuoto che, durante la settimana, è stato analizzato a fondo dai

giocatori e dallo staff della squadra. L'occasione per dimostrare che quello emiliano sia stato solamente un episodio, arriva subito sabato, quando il

team cremisi affronterà, per la quarta volta nella stagione, i biancoazzurri della Mantovani Lazio. Sará l'occasione per salutare il pubblico del

"Gelsomini", ma anche l'opportunitá per stabilire una supremazia cittadina tra due squadre che non hanno più molto da chiedere a questa stagione, se

non di confermare le posizioni conquistate finora e di onorare un campionato che per le Fiamme, attualmente settime con 41 punti, è stato sicuramente

positivo. Per quanto riguarda i confronti tra i due team, i Cremisi sono in vantaggio per 2 a 1, avendo vinto all'andata all'Acqua acetosa in

campionato e in casa nel Trofeo eccellenza.

Coach Presutti conferma i quindici scesi in campo sabato scorso contro i Crociati, con l'eccezione del rientro di capitan Cerqua, riservandosi

cambiamenti di formazione dopo la rifinitura di venerdí.

"Sará un match aperto - ha commentato coach Presutti - in cui entrambe le squadre ci terranno a far bella figura: noi per salutare il nostro pubblico

con una prestazione di rilievo, la Lazio per riscattare la sconfitta di sabato scorso. Sono sicuro che vedremo dell'ottimo rugby in campo".

Fischio d'inizio alle 16. Ad arbitrare sarà il livornese Liperini, con i giudici di linea Sironi (Colleferro, RM) e Pier'Antoni (Roma). Quarto uomo

sarà il signor Zucchi (Livorno).



LA PROBABILE FORMAZIONE

Mariani, De Gaspari, Massaro, Valcastelli, Andreucci, Canna, Benetti, Balsemin, Vedrani, Zitelli, Cazzola, Sutto, Duca, Cerqua, Cocivera

A disp: Di Stefano, Viceré, Gentili, Mammana, Cerasoli, Boarato, Marinaro, Calandro







Redazione