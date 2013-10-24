Home Senza categoria [FIAMME ORO] FIAMME PRONTE AL DERBY INTERNO CON LA LAZIO

[FIAMME ORO] FIAMME PRONTE AL DERBY INTERNO CON LA LAZIO

di Redazione 24/10/2013

FIAMME PRONTE AL DERBY INTERNO CON LA LAZIO



Roma – Dopo le due vittorie consecutive ottenute nei derby del Trofeo eccellenza contro Lazio e Capitolina, le Fiamme Oro si rituffano nel

campionato alla ricerca di una vittoria che cancelli un pericoloso zero in classifica e lo fanno, complice un calendario a dir poco singolare,

affrontando la terza stracittadina in tre settimane, di nuovo contro la Lazio Rugby 1927.



Le due vittorie di coppa sono sicuramente state un’iniezione di fiducia per il XV della Polizia di Stato, ma a Ponte Galeria sono tutti convinti che

la Lazio affrontata nel Trofeo non sarà la stessa che i ragazzi di Presutti incontreranno sabato alle 16 sul sintetico della caserma Gelsomini.



Quello di sabato sarà il primo derby di campionato per i Cremisi e, come in tutti i derby che si rispettino, sicuramente in campo ci sarà molto

agonismo, vista la rivalità tra i due team. La scorsa stagione il bilancio della stracittadina vide le due squadre in pareggio, con una vittoria a

testa in trasferta. A fine campionato, anche grazie alla vittoria nel derby, i biancoazzurri allora allenati da Victor Jimenez riuscirono a strappare

il 7° posto in classifica al XV della Polizia di Stato.



Ed è stato proprio il coach delle Fiamme a spegnere gli entusiasmi dopo la vittoria contro la Capitolina dicendo di essere contento per la vittoria,

ma non del tutto per il gioco espresso e per la mentalità con cui è stato affrontato il match, consapevole che sabato con la Lazio non ci si

potranno permettere disattenzioni né cali di concentrazione troppo frequenti ultimamente. E soprattutto sull’approccio al match è stato il lavoro

svolto dal XV cremisi durante la settimana.



“Quella con cui giocheremo sabato non sarà la stessa squadra che abbiamo incontrato in coppa – ha detto coach Presutti – dobbiamo cancellare

quella partita, perché quella di campionato sarà tutt’altra storia. Questo è quel che ho ripetuto ai miei ragazzi in questa settimana. Di derby

nella mia carriera ne ho giocati tanti e posso dire che sono delle partite particolari in cui le squadre trovano maggiori motivazioni”.



Per la partita di sabato coach Presutti conferma in blocco il XV vittorioso domenica scorsa contro la Capitolina, con una sola eccezione: il rientro

di Nicola Benetti con la maglia numero nove.



Il direttore di gara padovano, Andrea Spadoni, sarà affiancato dai giudici di linea romani Pier’Antoni e Meconi, mentre il quarto uomo sarà il

signor Rosamilla (Colleferro). Fischio d’inizio alle ore 16.00.



La probabile formazione



Barion, Sepe, Di Massimo, Forcucci, Valcastelli, Boarato, Benetti, Amenta, Balsemin, Zitelli, Sutto, Mammana, Di Stefano, Vicerè, Cocivera



a disposizione: Pettinari, Naka, Moscarda, Marazzi, Perrone, Sapuppo, Marinaro, Calandro







