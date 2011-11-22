Fiamme Oro in diretta radiofonica
di Redazione
22/11/2011
Oggi 22 novembre, alle ore 13,20, il Direttore Generale delle Fiamme Oro Rugby, Bruno Pighetti, sarà ospite in collegamento telefonico sulle frequenze di “Radio Manà Manà sport”, nella striscia quotidiana dedicata al rugby. Conduce in studio il giornalista Gianluca Scarlata.
La trasmissione può essere ascoltata sulla frequenza 88.100 FM, oppure in streaming all’indirizzo www.radiomanasport.it.
Roma, 22 novembre 2011
Cristiano Morabito – Responsabile Ufficio stampa Fiamme Oro Rugby
