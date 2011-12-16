FIAMME ORO: OSPITI A RADIO MANA'MANA'
di Redazione
16/12/2011
COMUNICATO STAMPA FIAMME ORO RUGBY Fiamme Oro ospiti a Radio Manà Manà Sabato 17 dicembre alle 19,00, i responsabili degli uffici stampa delle Fiamme Oro Rugby, Cristiano Morabito, e della Pro Recco Rugby, Emy Forlani, saranno ospiti della trasmissione radiofonica “Stadio Flaminio: l’ora del rugby”, condotta da Roberto Parretta su Radio Manà Manà Sport (FM 88,1 Mhz.). Il programma potrà essere seguito anche in streaming, collegandosi al sito internet www.radiomanasport.it
Roma, 16 dicembre 2011 Cristiano Morabito – Responsabile Ufficio stampa Fiamme Oro Rugby
