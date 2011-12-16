Loading...

Rugby CS Logo Rugby CS

FIAMME ORO: OSPITI A RADIO MANA'MANA'

Redazione Avatar

di Redazione

16/12/2011

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO
COMUNICATO STAMPA FIAMME ORO RUGBY Fiamme Oro ospiti a Radio Manà Manà Sabato 17 dicembre alle 19,00, i responsabili degli uffici stampa delle Fiamme Oro Rugby, Cristiano Morabito, e della Pro Recco Rugby, Emy Forlani, saranno ospiti della trasmissione radiofonica “Stadio Flaminio: l’ora del rugby”, condotta da Roberto Parretta su Radio Manà Manà Sport (FM 88,1 Mhz.). Il programma potrà essere seguito anche in streaming, collegandosi al sito internet www.radiomanasport.it

Roma, 16 dicembre 2011 Cristiano Morabito – Responsabile Ufficio stampa Fiamme Oro Rugby

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

NAZIONALE IN RADUNO A ROMA, LINEA VERDE ALL&acirc;

Articolo Successivo

FIAMME ORO: SAPUPPO E MARTINELLI IN AZZURRO

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

FEMI-CZ RRD: MARC THOMAS RITORNA IN GALLES

FEMI-CZ RRD: MARC THOMAS RITORNA IN GALLES

20/08/2019

FEMI-CZ RRD: JACQUES MOMBERG COLLABORERA&rsquo; CON LO STAFF TECNICO DELLA FTGI RUGBY POLESINE UNDER 18

FEMI-CZ RRD: JACQUES MOMBERG COLLABORERA&rsquo; CON LO STAFF TECNICO DELLA FTGI RUGBY POLESINE UNDER 18

14/08/2019

FEMI-CZ RRD: COMUNICATO RUGBY FEMMINILE

FEMI-CZ RRD: COMUNICATO RUGBY FEMMINILE

10/08/2019