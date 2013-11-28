[FIAMME ORO] PRESUTTI: &quot;CONFERMARE LA PRESTAZIONE CON IL PETRARCA&quot;

Home Senza categoria [FIAMME ORO] PRESUTTI: "CONFERMARE LA PRESTAZIONE CON IL PETRARCA"

di Redazione 28/11/2013

LE FIAMME ORO RIPARTONO DA VIADANA



Roma – Dopo lo stop per i Cariparma Test Match degli Azzurri, torna il Campionato di Eccellenza con la VII giornata. Le Fiamme Oro Rugby, reduci

dalla bella vittoria con il Petrarca che ha permesso al team di coach Presutti di uscire dalle paludi degli ultimi posti in classifica, sabato 30

novembre alle 15,00 andranno a far visita al Viadana. I gialloneri, che lo scorso anno sconfissero in entrambe le partite la formazione della Polizia

di Stato, attualmente occupano il quinto posto a quota 16 punti, quattro in più dei cremisi ma con una partita in meno giocata.



Il morale è alto a Ponte Galeria e anche coach Presutti è consapevole della crescita della sua squadra ma, come sempre, resta con i piedi per terra

conoscendo il valore della squadra mantovana: “Vogliamo confermare quanto di buono abbiamo fatto vedere con il Petrarca, sia nel gioco che nella

mentalità, ma andiamo a far visita ad una squadra che ambisce a rientrare nel quartetto finale per i playoff. Non dimentichiamoci che il nostro

obiettivo resta quello di un campionato tranquillo”.



Per la formazione che scenderà in campo sabato allo “Zaffanella”, Pasquale Presutti conferma in blocco il XV che a Ponte Galeria ha sconfitto il

Petrarca, con alcune novità, tra le quali il ritorno del tallonatore Giuseppe Cerqua, infortunatosi alla prima giornata, che siederà in panchina.

Conferme per l’estremo Guido Barion e per la coppia di ali Andrea Bacchetti e Michele Sepe, mentre è in vista un doppio ballottaggio per la maglia

numero 13 tra Giuseppe Sapuppo e Giovanni Massaro, e per la numero 12 tra Daniele Forcucci e Marco Di Massimo. In cabina di regia la collaudata

coppia di mediani Carlo Canna e Nicola Benetti. Il pacchetto di mischia sarà comandato da Andrea Balsemin con il numero 8, invece il ruolo di flanker

sarà ricoperto da Damiano Vedrani e Matteo Zitelli. Seconda linea affidata a Michele Sutto e Luca Mammana, mentre il terzetto della prima sarà

composto da Giuseppe Di Stefano, Valerio Vicerè e Fabio Cocivera, in campo con la maglia numero 1 al posto di Laert Naka che, reduce da uno

stiramento patito nell’ultimo match, ancora svolge allenamento differenziato.



Quaterna arbitrale tutta emiliana quella che alle 15 di sabato 30 dirigerà l’incontro: arbitrerà il ferrarese Rizzo, che si avvarrà della

collaborazione dei due giudici di linea, Rossi (Piacenza) e Bertelli (Ferrara), e del quarto uomo Mezzetti (Parma).



La probabile formazione (15-1)



Barion, Bacchetti, Sapuppo (Massaro), Forcucci (Di Massimo) Sepe, Canna, Benetti, Balsemin, Vedrani, Zitelli, Sutto, Mammana, Di Stefano, Vicerè,

Cocivera



A disposizione: Duca, Gentili, Cerqua, Cazzola, Amenta, Massaro (Sapuppo), Di Massimo (Forcucci), Marinaro, Gasparini







