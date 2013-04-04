FIAMME ORO, PRESUTTI PRENOTA IL SETTIMO POSTO
di Redazione
04/04/2013
FIAMME ORO, PRESUTTI PRENOTA IL SETTIMO POSTO
Sabato 6 aprile, in occasione della XVIII giornata del Campionato nazionale di Eccellenza, le Fiamme Oro Rugby saranno di scena sul terreno del
“Pacifici” a San Donà. La formazione della Polizia di Stato cercherà di invertire quel trend negativo che, nel 2012 sia in Serie A che in
Eccellenza, le ha sempre viste uscire sconfitte dai confronti con i veneti. Infatti, l’ultima vittoria risale al 23 ottobre 2011 quando, a Ponte
Galeria, il XV Cremisi si impose con il punteggio di 49 a 15.
Le due squadre, entrambe neopromosse, occupano una posizione di classifica tranquilla (Fiamme settime con 33 punti e San Donà nono a quota 27)
lontane dalla zona retrocessione e hanno, più o meno, compiuto lo stesso percorso nel massimo campionato.
Per quanto riguarda la formazione che schiererà sabato, Pasquale Presutti conferma gran parte del blocco che, nelle ultime due giornate, a vinto a
Reggio Emilia e in casa con L’Aquila. Poche, dunque, le novità costituite dal tallonatore Marco Moscarda, originario proprio di San Donà di Piave,
in campo dal primo minuto, e dal ritorno nel ruolo di centro di Daniele Forcucci dopo la squalifica scontata la scorsa settimana, con il conseguente
spostamento all’ala di Pietro Valcastelli. Capitan Cerqua partirà dalla panchina e affiderà i gradi in campo a Nicola Benetti. Sempre tra le
sostituzioni sono da registrare due ballottaggi (tra le prime linee Fabio Gentili e Marco Suaria, e le aperture Ettore Boarato e Luca Calandro) che
verranno sciolti solo dopo l’ultimo allenamento di rifinitura.
“Voglio conservare questo settimo posto fino alla fine del campionato – ha dichiarato l’allenatore delle Fiamme, Pasquale Presutti – e potremo
farlo solo se anche questo sabato mostreremo la determinazione che abbiamo messo in campo finora. Non sarà una partita semplice: loro stanno facendo
un ottimo campionato e hanno trovato il giusto mix tra giocatori di esperienza, anche internazionale, e giovani interessanti, oltre avere un pacchetto
di mischia molto valido che, all’andata, fece la differenza. Noi da allora siamo cresciuti e quella di sabato sarà una di quelle partite che potrà
dirci, effettivamente, quanto”.
Fischio d’inizio al “Pacifici” fissato per le 16, a darlo sarà il milanese Roscini, che dirigerà l’incontro insieme ai giudici di linea
Russo (Milano) e Borsetto (Varese); quarto uomo sarà il trevigiano Bellinato.
LA PROBABILE FORMAZIONE
Barion, Valcastelli, Massaro, Forcucci, De Gaspari, Canna, Benetti (cap.), Balsemin, Vedrani, Zitelli, Sutto, Cazzola, Duca, Moscarda, Cocivera.
a disposizione: Gentili (Suaria), Cerqua, Di Stefano, Mammana, Cerasoli, Marinaro, Boarato (Calandro), Andreucci
Redazione