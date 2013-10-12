[FIAMME ORO RUGBY] 1^ VITTORIA DELLE FIAMME NEL TROFEO ECCELLENZA CONTRO LA LAZIO (TABELLINO)
di Redazione
12/10/2013
*COMUNICATO STAMPA FIAMME ORO RUGBY*
* *
*1^ GIORNATA TROFEO ECCELLENZA*
*LE FIAMME ORO TROVANO LA PRIMA VITTORIA DELLA STAGIONE*
* NEL DERBY DI COPPA CON LA LAZIO*
* *
* *
*IL TABELLINO*
*Roma, Caserma “Gelsomini” – sabato 12 ottobre, ore 16,00
**Trofeo Eccellenza, 1^ giornata
**Fiamme Oro Roma v Lazio Rugby 1927 38-21 (p.t. 16-13)*
*Marcatori*: p.t. 3’ m Di Giulio tr Bruni (0-7); 5’ m Bacchetti (5-7); 11’
cp Bruni (5-10); 18’ m Massaro (10-10); 25’ cp Bruni (10-13); 33’ cp Canna
(13-13); 36’ cp Canna (16-13)
s.t. 48’ cp Bruni (16-16); 53’ cp Boarato (19-16); 55’ m Di Massimo
(24-16); 66’ m Balsemin tr Boarato (31-16); 72’ m Di Massimo tr Boarato
(38-16); 83’ m Romagnoli (38-21)
*Fiamme Oro Rugby: *Barion, De Gaspari, Sapuppo (47’ Di Massimo), Massaro,
Bacchetti, Canna (51’ Boarato), Marinaro (71’ Vassallo), Amenta, Vedrani
(57’ Marazzi), Balsemin, Sutto, Perrone (60’ Cazzola), Duca (48’ Naka),
Vicerè (73’ Lombardo), Gentili (48’ Di Stefano)
*all.: **Pasquale Presutti*
*Lazio Rugby 1927: *Sepe, Giancarlini, Di Giulio (41’ Fabiani), Lo Sasso,
Bruno, Bruni, Giangrande (cap) (73’ Condemi), Colabianchi, Dionisi (60’
Riccioli), Filippucci (73’ Artuso), Civetta, Nitoglia (73’ Romagnoli),
Vannozzi (57’ Pietrosanti), Datola (65’ Gentile), Grassotti (71’ Bolzoni)
*all.:* Alfredo De Angelis
*arb*. Tomò (Roma))
*Cartellini*: 39’ giallo Vicerè (FFOO)
*Man of the match*: Mirko Amenta (FFOO)
*Calciatori*: Bruni (Lazio) 4/9 (3/7 cp; 1/2 tr); Canna (FFOO) 2/6 (2/4 cp;
0/1 tr; 0/1 dp); Boarato (FFOO) 3/4 (1/1 cp; tr 2/3)
*Note*: 650 spettatori ca., man of the match premiato dal presidente dei
Gruppi Sportivi Fiamme Oro, Francesco Montini
*Punti conquistati in classifica*: Fiamme Oro 5, Lazio 0
*12 ottobre 2013*
*Cristiano Morabito – Responsabile Ufficio Stampa Fiamme Oro Rugby*
--
Cristiano Morabito
Responsabile ufficio stampa Fiamme Oro Rugby
tel 3313731101 - 3339321622
skype: cristiano_morabito
twitter: @crismorabito
www.fiammeororugby.it
* *
Redazione